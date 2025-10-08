Lecornu optimistisch bezüglich Lösung ohne Neuwahlen

Trotz positiver Signale bleibt die Regierungsbildung in Frankreich vorerst in der Schwebe. Ex-Premier Lecornu setzt auf Gespräche mit den Parteien - ohne Neuwahlen.

Sébastien Lecornu zeigt sich nach ersten Gesprächen mit den Parteien optimistisch. Quelle: epa

Frankreichs Ex-Premierminister Sébastien Lecornu hofft nach ersten Gesprächen mit Vertretern verschiedener Parteien auf eine Lösung der Regierungskrise ohne Neuwahlen. Lecornu wurde nach seinem Rücktritt am Montag - nach nur vier Wochen im Amt - von Präsident Emmanuel Macron beauftragt, weitere Gespräche zur Lösung der Regierungskrise anzustoßen.

Erste Ergebnisse gab er am Mittwochmorgen bekannt. Demnach sehe er bei den Parteien einen Willen, bis zum Jahresende im Parlament einen Haushalt zu verabschieden. Dieser Wille rücke "die Aussicht auf eine Auflösung des Parlaments in die Ferne".

Regierungschaos in Frankreich : Findet Macron noch einen Ausweg? Der Blitz-Rücktritt seines Premiers Lecornu hat den französischen Präsidenten schwer beschädigt. Findet Emmanuel Macron noch einen Ausweg aus dieser historischen Krise? Luis Jachmann, Paris Analyse

Aus Lecornus Kabinett heißt es laut ZDF-Korrespondent Thomas Walde, die umstrittene Rentenreform sei "kein Totem" mehr. Walde geht davon aus, dass das neuen politischen Verhandlungsspielraum eröffnen könnte.

Nach dem Rücktritt Lecornus wurden die Stimmen für eine Auflösung des Parlaments lauter. 06.10.2025 | 2:37 min

Lecornu optimistisch bei weiteren Gesprächen

Als nächstes wolle Lecornu mit Vertretern linker Parteien deren Bedingungen für ein Mitwirken an der Haushaltsplanung erfahren. Lecornu habe bei seinem Statement am Morgen ausdrücklich die Notwendigkeit zu sparen bekräftigt, betont Walde.

Insgesamt habe sich Lecornu aber zuversichtlich gezeigt, dass er den vom Präsidenten gegebenen Auftrag, bis Mittwochabend Lösungsgespräche anzustoßen, gerecht werden kann:

Es ist offensichtlich, dass diese schwierige Zeit, diese Krise, auch eine Zeit der Verantwortung ist, in der ich hoffentlich eine Reihe von Lösungen finden werde, die ich heute Abend dem Staatschef vorstellen kann. „ Sébastien Lecornu, Ex-Premierminister Frankreich

Mit dem Rücktritt des französischen Premierministers fordert die Opposition Neuwahlen und den Rücktritt Macrons. Thomas Walde ordnet ein, wie ernst die Lage ist. 06.10.2025 | 1:34 min

Lecornu: Rentenreform "kein Totem" mehr

Die Rentenreform ist eine zentrale Errungenschaft von Präsident Macron. Laut Walde ist sie ein Hindernis auf dem Weg zu einer Einigung mit den linken Parteien in Frankreich, die stets die Abschaffung der Reform gefordert haben. Die Reform sieht unter anderem die Erhöhung des Renteneintrittsalters von 62 auf 64 Jahre vor und hat in den vergangenen Jahren für viel Protest gesorgt.