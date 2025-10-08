Lecornu optimistisch bezüglich Lösung ohne Neuwahlen

Regierungskrise in Frankreich:Lecornu setzt auf Gespräche - ohne Neuwahlen
Trotz positiver Signale bleibt die Regierungsbildung in Frankreich vorerst in der Schwebe. Ex-Premier Lecornu setzt auf Gespräche mit den Parteien - ohne Neuwahlen.
Frankreichs Ex-Premierminister Sébastien Lecornu hofft nach ersten Gesprächen mit Vertretern verschiedener Parteien auf eine Lösung der Regierungskrise ohne Neuwahlen. Lecornu wurde nach seinem Rücktritt am Montag - nach nur vier Wochen im Amt - von Präsident Emmanuel Macron beauftragt, weitere Gespräche zur Lösung der Regierungskrise anzustoßen.
Erste Ergebnisse gab er am Mittwochmorgen bekannt. Demnach sehe er bei den Parteien einen Willen, bis zum Jahresende im Parlament einen Haushalt zu verabschieden. Dieser Wille rücke "die Aussicht auf eine Auflösung des Parlaments in die Ferne".
Aus Lecornus Kabinett heißt es laut ZDF-Korrespondent Thomas Walde, die umstrittene Rentenreform sei "kein Totem" mehr. Walde geht davon aus, dass das neuen politischen Verhandlungsspielraum eröffnen könnte.
Lecornu optimistisch bei weiteren Gesprächen
Als nächstes wolle Lecornu mit Vertretern linker Parteien deren Bedingungen für ein Mitwirken an der Haushaltsplanung erfahren. Lecornu habe bei seinem Statement am Morgen ausdrücklich die Notwendigkeit zu sparen bekräftigt, betont Walde.
Insgesamt habe sich Lecornu aber zuversichtlich gezeigt, dass er den vom Präsidenten gegebenen Auftrag, bis Mittwochabend Lösungsgespräche anzustoßen, gerecht werden kann:
Lecornu: Rentenreform "kein Totem" mehr
Die Rentenreform ist eine zentrale Errungenschaft von Präsident Macron. Laut Walde ist sie ein Hindernis auf dem Weg zu einer Einigung mit den linken Parteien in Frankreich, die stets die Abschaffung der Reform gefordert haben. Die Reform sieht unter anderem die Erhöhung des Renteneintrittsalters von 62 auf 64 Jahre vor und hat in den vergangenen Jahren für viel Protest gesorgt.
