Lecornu: Frankreichs Premierminister tritt überraschend zurück

Nur vier Wochen nach seiner Ernennung hat der französische Premierminister Sébastien Lecornu seinen Rücktritt eingereicht. Erst gestern hatte er die neue Regierung vorgestellt.

Nur wenige Stunden nach der Vorstellung einer neuen Regierung ist Frankreichs Premierminister Sébastien Lecornu überraschend zurückgetreten. Präsident Emmanuel Macron habe den Rücktritt angenommen, teilte das Präsidialamt in Paris mit.

Am Vorabend hatte Lecornu die Verteilung der Schlüsselressorts in der künftigen Regierung bekanntgemacht und damit die Konservativen gegen sich aufgebracht, die prompt mit einem Rückzug aus der Regierung drohten. In dieser regieren die Républicains mit dem Mitte-Lager von Präsident Emmanuel Macron, die Regierung hat im Parlament aber keine Mehrheit.

Républicain-Vorsitzender unzufrieden mit neuer Regierung

Der in seinem Amt bestätigte Innenminister und Républicain-Vorsitzende Bruno Retailleau hatte sich noch am Sonntagabend unzufrieden über die Zusammensetzung der neuen Regierung geäußert und eine Krisensitzung seiner Partei für diesen Montag angekündigt. Noch vor Start dieser Sitzung trat der Premier, der aus dem Präsidentenlager stammt, zurück.

Retailleau hatte zuvor ein Drittel der Ministerposten für seine Partei verlangt und war über die Rolle und das Gewicht der Konservativen in der neuen Regierung unzufrieden, berichteten Medien unter Verweis auf Parteiverantwortliche. Für Empörung bei den Konservativen sorgte demnach auch, dass der 2024 ausgeschiedene langjährige Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire, der der Mitte-Partei von Macron angehört, überraschend zum Verteidigungsminister bestimmt wurde.

Der rechtspopulistische Parteichef Jordan Bardella forderte umgehend Neuwahlen. Dies hatte Macron bislang ausgeschlossen. Hintergrund der Regierungskrise ist der Streit um den Haushalt für das kommende Jahr, in dem Frankreich angesichts seiner Staatsfinanzen massive Einschnitte bei öffentlichen Ausgaben bevorstehen.

ZDF-Korrespondent: "So etwas gab es noch nicht"

"Das ist ein unerhörter Vorgang in der Geschichte der fünften französischen Republik. So etwas gab es noch nicht. Nicht einmal einen Tag, nachdem er sein neues Kabinett vorstellte, ist Frankreichs Premierminister Geschichte", ordnet Frankreich-Korrespondent Thomas Walde die Lage ein.

"Sébastien Lecornu musste nach heftigen, ablehnenden Reaktionen erkennen, dass er keinen politischen Handlungsspielraum hat", so Walde weiter.

Selbst sein eigener Innenminister kritisierte die Zusammensetzung des Kabinetts. „ Thomas Walde, ZDF-Korrespondent

"Stimmen der Opposition ließen erkennen, dass die Minderheitsregierung von Lecornu kaum eine Chance hatte, den dringend benötigten neuen Haushalt durch das Parlament zu bekommen", erklärt Walde. Präsident Macron, "der mit der Zusammenstellung der Regierungsmannschaft aus alten Getreuen eine Wagenburgmentalität erkennen ließ", sei politisch schwer beschädigt.

Frankreich ist derzeit nicht handlungsfähig. Die politische Lage in Frankreich ist instabil, ein Ausweg nicht erkennbar. „ Thomas Walde, ZDF-Korrespondent

Lecornu erst vor vier Wochen zum Premier ernannt

Der 39-jährige Lecornu war der fünfte Regierungschef in weniger als zwei Jahren. Macron hatte ihn erst Anfang September ernannt. Der Präsident ist jetzt gezwungen, erneut auf die Suche nach einem neuen Premierminister zu gehen. Aber auch die von ihm bislang ausgeschlossenen Neuwahlen werden nun wahrscheinlicher. Die neu ernannte Regierung bleibt vorerst geschäftsführend im Amt.

Der Rücktritt von Lecornu wirkte sich auch auf die Börse in Paris aus: Der Index CAC40 stürzte am Vormittag um fast zwei Prozent ab.

Die Vorgängerregierung unter François Bayrou stürzte bei einer Vertrauensfrage im Streit um den geplanten Sparhaushalt. Das Land hat mit rund 3,3 Billionen Euro die höchsten Schulden in der Europäischen Union.