Europäische Union treibt Beitritt von Ukraine und Moldau voran

Die Europäische Union weitet die Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine und Moldau aus. Bis zu einem EU-Beitritt der Ukraine dürfte es allerdings noch Jahre dauern.

Die Ukraine hofft auf einen EU-Beitritt, muss dafür aber noch zahlreiche Reformen umsetzen. Quelle: Monika Skolimowska / dpa

Die Europäische Union treibt die Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine und Moldau voran. Bei Beitrittskonferenzen in Luxemburg begannen am Dienstag Gespräche über zwei weitere Themenblöcke.

Vertreter der 27 EU-Staaten hatten für diesen Schritt am Vortag grünes Licht gegeben, nachdem das ukrainische Parlament ein Gesetz verabschiedet hatte, das die Rechte nationaler Minderheiten im Bildungssystem stärkt. Dies hatte Ungarn mit Blick auf die ungarischsprachige Minderheit im Westen der Ukraine gefordert.

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Selenskyj zeigt sich zuversichtlich

Die Entscheidung zur Ausweitung der Verhandlungen ist für beide Länder ein wichtiges Zeichen, dass sich ihre Reformanstrengungen lohnen. Diese kosten vor allem die von Russland angegriffene Ukraine viel Kraft. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj schrieb auf der Plattform X, die Ukraine habe einen weiteren wichtigen Schritt auf ihrem Weg zum EU-Beitritt getan.

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EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen schrieb auf X, die Zukunft der Ukraine und Moldaus liege in der EU.

EU-Beitrittsprozess folgt festen Regeln

Damit sind vier der insgesamt sechs Verhandlungsblöcke eröffnet. Konkret geht es bei den neuen Themenblöcken um den Binnenmarkt sowie um Wettbewerbsfähigkeit und inklusives Wachstum. Zum Binnenmarkt gehören etwa der freie Waren-, Dienstleistungs- und Kapitalverkehr sowie die Arbeitnehmerfreizügigkeit. Der Bereich Wettbewerbsfähigkeit umfasst unter anderem die Wirtschafts- und Steuerpolitik sowie Bildung und Forschung.

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In dem Verhandlungsprozess zur Aufnahme in die EU soll sichergestellt werden, dass ein Kandidatenland alle Voraussetzungen für eine Mitgliedschaft erfüllt. Um ihn übersichtlicher zu gestalten, wurde er in 35 sogenannte Kapitel eingeteilt. 33 Kapitel sind sechs Themenbereichen zugeordnet, die auch Cluster genannt werden.

Ukraine muss wohl noch lange warten

Mit einem Abschluss der Gespräche wird vor allem bei der Ukraine nicht vor dem kommenden Jahrzehnt gerechnet. Das Land ist nach Einschätzung von Experten unter anderem im Bereich der Korruptionsbekämpfung noch weit von EU-Standards entfernt.

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Neben der Ukraine und Moldau streben vor allem die Westbalkanländer Montenegro, Albanien, Serbien, Bosnien-Herzegowina, Nordmazedonien und das Kosovo in die EU. Am weitesten im EU-Aufnahmeprozess ist Montenegro. Dem Land mit nur rund 620.000 Einwohnern wurde zuletzt bescheinigt, die Beitrittsverhandlungen bis Ende 2026 abschließen zu können, wenn es das Reformtempo beibehält.

An diesem Donnerstag soll das Thema EU-Erweiterung auch beim Herbstgipfel der Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten besprochen werden.

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Quelle: dpa, AFP