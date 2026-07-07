Macron in Syrien: Explosionen beim Hotel des Staatschefs

Der Besuch von Frankreichs Präsident in Syrien ist von Explosionen in der Hauptstadt überschattet worden. Eine Detonation soll sich in der Nähe von Macrons Hotel ereignet haben.

Frankreichs Präsident Macron besucht als erster westeuropäischer Staatschef seit dem Assad-Sturz Syrien. Er wolle für ein freies, pluralistisches Syrien eintreten, so der Elysée-Palast. 07.07.2026 | 0:18 min

Während eines Besuchs des französischen Präsidenten Emmanuel Macron sind bei Explosionen in der syrischen Hauptstadt Damaskus mindestens 18 Menschen verletzt worden. Macrons Büro teilte mit, der Präsident sei in Sicherheit und setze seinen Besuch fort.

Macron hatte gerade den Präsidentenpalast betreten, um sich mit dem syrischen Präsidenten Ahmed al-Scharaa zu treffen, als es in der Nähe des Hotels Four Seasons zu den Explosionen kam. Syrischen Medienberichten zufolge wohnt Macron während seines Aufenthalts in Damaskus in dem Hotel. Vor dem Termin mit al-Scharaa hatte der französische Präsident Angehörige der syrischen Zivilgesellschaft getroffen, wie sein Büro mitteilte.

Macron meldet sich auf X nach Explosionen in Syrien

"Nichts kann das Streben der syrischen Frauen und Männer nach einem vollständig souveränen, sicheren, pluralistischen und vereinten Syrien ersticken", schrieb Macron wenige Stunden nach den Explosionen auf der Plattform X. "Heute Morgen habe ich Syrien in seiner ganzen Vielfalt kennengelernt. Ich habe Würde, Mut und Entschlossenheit gesehen."

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Staatliche Medien berichteten unter Berufung auf eine Mitteilung des Innenministeriums, die beiden Explosionen im Zentrum der Hauptstadt seien durch Sprengsätze verursacht worden. Einer sei in einem Mülleimer, der andere in einem geparkten Auto deponiert worden. Vier der Verletzten waren dem Bericht zufolge Polizeibeamte. Am Ort des Anschlags wurde mit einer Untersuchung begonnen.

Täter bislang unbekannt

Über dem Viertel stieg eine Rauchwolke auf. Die Tatorte liegen an einer belebten Straße in Damaskus, in der Nähe des Hauptsitzes des Tourismusministeriums und des Nationalmuseums von Damaskus. In den sozialen Medien verbreitete Aufnahmen zeigten einen brennenden Transporter und ein brennendes Motorrad sowie Blutspuren auf der Straße.

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Keine Gruppe reklamierte die Tat für sich. Erst vor wenigen Tagen war in einem Café nahe dem Justizpalast in Damaskus ein Sprengsatz gezündet worden. Mindestens zehn Menschen kamen ums Leben, 20 weitere wurden verletzt.

Macron ist der erste bedeutende westliche Staats- oder Regierungschef, der Syrien seit dem Machtantritt von al-Schara besucht. Von Damaskus will Macron zum Nato-Gipfel in der türkischen Hauptstadt Ankara weiterreisen.

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Quelle: AP