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Macron in Syrien: Explosionen beim Hotel des Staatschefs

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vor 22 Minuten
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Frankreichs Präsident in Syrien:Damaskus: Explosionen während Macrons Staatsbesuch

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Der Besuch von Frankreichs Präsident in Syrien ist von Explosionen in der Hauptstadt überschattet worden. Eine Detonation soll sich in der Nähe von Macrons Hotel ereignet haben.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron trifft Syriens Außenminister Asaad al-Shaibani am Flughafen von Damaskus.

Frankreichs Präsident Macron besucht als erster westeuropäischer Staatschef seit dem Assad-Sturz Syrien. Er wolle für ein freies, pluralistisches Syrien eintreten, so der Elysée-Palast.

07.07.2026 | 0:18 min

Während eines Besuchs des französischen Präsidenten Emmanuel Macron sind bei Explosionen in der syrischen Hauptstadt Damaskus mindestens 18 Menschen verletzt worden. Macrons Büro teilte mit, der Präsident sei in Sicherheit und setze seinen Besuch fort.

Macron hatte gerade den Präsidentenpalast betreten, um sich mit dem syrischen Präsidenten Ahmed al-Scharaa zu treffen, als es in der Nähe des Hotels Four Seasons zu den Explosionen kam. Syrischen Medienberichten zufolge wohnt Macron während seines Aufenthalts in Damaskus in dem Hotel. Vor dem Termin mit al-Scharaa hatte der französische Präsident Angehörige der syrischen Zivilgesellschaft getroffen, wie sein Büro mitteilte.

Macron meldet sich auf X nach Explosionen in Syrien

"Nichts kann das Streben der syrischen Frauen und Männer nach einem vollständig souveränen, sicheren, pluralistischen und vereinten Syrien ersticken", schrieb Macron wenige Stunden nach den Explosionen auf der Plattform X. "Heute Morgen habe ich Syrien in seiner ganzen Vielfalt kennengelernt. Ich habe Würde, Mut und Entschlossenheit gesehen."

Vogelperspektive: Eine große syrische Fahne wird von einer Menschenmenge getragen. Die Fahne ist grün-weiß-schwarz gestreift mit drei roten Sternen in der Mitte.

Nach dem Sturz des Assad-Regimes reist US-Reporter Martin Smith nach Syrien. Er berichtet vom Wiederaufbau des Landes unter dem ehemaligen Dschihadisten und neuen Präsidenten Ahmed al-Scharaa.

09.12.2025 | 45:40 min

Staatliche Medien berichteten unter Berufung auf eine Mitteilung des Innenministeriums, die beiden Explosionen im Zentrum der Hauptstadt seien durch Sprengsätze verursacht worden. Einer sei in einem Mülleimer, der andere in einem geparkten Auto deponiert worden. Vier der Verletzten waren dem Bericht zufolge Polizeibeamte. Am Ort des Anschlags wurde mit einer Untersuchung begonnen.

Täter bislang unbekannt

Über dem Viertel stieg eine Rauchwolke auf. Die Tatorte liegen an einer belebten Straße in Damaskus, in der Nähe des Hauptsitzes des Tourismusministeriums und des Nationalmuseums von Damaskus. In den sozialen Medien verbreitete Aufnahmen zeigten einen brennenden Transporter und ein brennendes Motorrad sowie Blutspuren auf der Straße.

Collage: Porträt Ahmad al-Scharaa - linke Hälfte Fahnungsfoto als einer der meistgesuchten Männer der Welt, rechte Bildhälfte Foto als Machthaber von Syrien

Früher einer der meistgesuchten Männer der Welt, heute entscheidet er über die Zukunft Syriens: Ahmad al-Scharaa. Mit der islamistischen Miliz HTS stürzte er Diktator Baschar al-Assad. Wohin wird er Syrien steuern?

17.01.2025 | 17:38 min

Keine Gruppe reklamierte die Tat für sich. Erst vor wenigen Tagen war in einem Café nahe dem Justizpalast in Damaskus ein Sprengsatz gezündet worden. Mindestens zehn Menschen kamen ums Leben, 20 weitere wurden verletzt.

Macron ist der erste bedeutende westliche Staats- oder Regierungschef, der Syrien seit dem Machtantritt von al-Schara besucht. Von Damaskus will Macron zum Nato-Gipfel in der türkischen Hauptstadt Ankara weiterreisen.

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Quelle: AP
Über dieses Thema berichtete heute Xpress am 07.07.2026 ab 05:30 Uhr.
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SyrienEmmanuel Macron

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