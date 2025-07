1950 marschierte die chinesische Volksbefreiungsarmee in Tibet ein. In den Folgejahren kam es immer wieder zu heftigen Kämpfen. Die Tibeter wehrten sich gegen die fremden Machthaber und verteidigten den Dalai Lama, ihr geistiges Oberhaupt. 1959 eskalierte die Lage: Die Tibeter standen auf, um die eigene Freiheit zu verteidigen. Pekings Staatsführung ließ den Aufstand blutig niederschlagen. Tausende Tibeter wurden getötet. Der Dalai Lama floh nach Indien, wo er bis heute lebt.



In Tibet selbst beklagen Menschenrechtsaktivisten bis heute einen "kulturellen Genozid": Zwangsumsiedlungen der mehrheitlich nomadisch lebenden Tibeter durch die chinesische Staatsregierung. Kinder werden in Zwangsinternate geschickt, wo sie auf Mandarin und nicht auf Tibetisch unterrichtet werden. Jetzt bahnt sich eine neue Eskalation an. Nach buddhistischer Lehre wird die Seele des Dalai Lama nach dessen Tod in einem Kind wiedergeboren. Peking will den reinkarnierten Dalai Lama aber selbst bestimmen.