Charlie Kirk: Trump-Unterstützer in Utah angeschossen

Der Trump-Unterstützer und einflussreiche Podcaster Charlie Kirk ist bei einer Veranstlatung angeschossen worden. Er hatte eine Rede an einer Uni gehalten, als der Schuss fiel.

Kirk gilt als einer der bekanntesten rechtsgerichteten Aktivisten in den USA. Quelle: AP / SALT LAKE TRIBUNE OUT I Tess Cowley

In den USA ist der einflussreiche Rechtsaußen-Aktivist und Podcaster Charlie Kirk durch Schüsse verletzt worden. Wie CNN und andere Sender berichten, fielen die Schüsse, während Kirk eine Rede an einer Universität in der Stadt Provo im US-Bundesstaat Utah hielt.

"Wir bestätigen, dass er angeschossen wurde, und beten für Charlie", erklärte Universitätssprecherin Aubrey Laitsch. Auf Videos im Internet ist zu sehen, wie Kirk vor einer großen Menschenmenge im Freien spricht, als ein lauter Knall zu hören ist. Kirk greift sich kurz an den Hals und fällt von seinem Stuhl, woraufhin die Zuhörer flüchten.

FBI kündigt Ermittlungen an

Ein Sprecher der Universität teilte der Nachrichtenagentur Reuters per E-Mail mit, ein Schuss sei aus einem nahegelegenen Gebäude abgefeuert worden. Ein Verdächtiger sei festgenommen worden. Der Campus sei geschlossen, die Polizei sei am Ermitteln.

Auch FBI-Chef Kash Patel kündigte umfassende Ermittlungen an, um den oder die Täter zu finden.

Trump: Betet für Kirk

Präsident Donald Trump rief alle Bürger auf, für Kirk zu beten. Kirk sei "ein großartiger Kerl von Kopf bis Fuß", schrieb Trump in seinem Onlinedienst Truth Social. "Wir alle beten für Charlie", sagt der Mitarbeiter von Turning Point USA - der von Kirk gegründeten Organisation - vor Ort in Utah gegenüber CNN.

Auch US-Vizepräsident J.D. Vance rief in einem Post auf der Online-Plattform X zum Gebet für Kirk auf. "Betet für Charlie Kirk auf, einem wahrhaft guten Typen und jungen Vater", schrieb er. In einem zweiten Beitrag fügte Vance ein Foto hinzu, das ihn zusammen mit Kirk und Donald Trump Jr. zeigt.

Newsom: Angriff auf Kirik ist "widerlich" und "abscheulich"

Der Gouverneur des US-Bundesstaates Utah, Spencer Cox, teilte auf X mit, Amerikaner aller politischer Richtungen müssten sich vereinen, um diese Tat zu verurteilen: "Gewalt hat in unserem öffentlichen Leben keinen Platz." Auch der Gouverneur des US-Bundesstaats Kalifornien, Gavin Newsom, verurteilte die Tat auf das Schärfste.

"Der Angriff auf Charlie Kirk ist widerlich, abscheulich und verwerflich", schrieb Newsom als Vertreter der Demokratischen Partei im Onlinedienst X. "In den Vereinigten Staaten von Amerika müssen wir politische Gewalt in jeder Form ablehnen."

Wer ist Charlie Kirk?

Kirk gilt als einer der bekanntesten rechtsgerichteten Aktivisten in den USA und steht Trump nahe. Der 31-Jährige ist Mitbegründer und Chef von Turning Point USA. Die Gruppe tritt für die Verbreitung konservativer Standpunkte an Highschools, Colleges und Universitäten ein und spielte eine große Rolle bei der Wiederwahl Trumps. Mit der "Charlie Kirk Show" hat er außerdem einen eigenen Podcast.

Das politische Klima in den USA gilt als aufgeheizt. Vor gut einem Jahr war Trump selbst bei einem Wahlkampfauftritt in Butler im US-Bundesstaat Pennsylvania am Ohr verletzt worden, der Schütze wurde von Sicherheitskräften getötet.

Ein weiterer Mann steht derzeit in Florida vor Gericht, weil er mutmaßlich im September 2024 Schüsse auf Trump abfeuern wollte, als dieser in West Palm Beach Golf spielte.

