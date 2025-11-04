Triage: Bundesverfassungsgericht kippt bestehende Regelung

Das Bundesverfassungsgericht kippt die aktuellen Triage-Regelungen: Der Bundesgesetzgeber sei nicht für eine Regelung zuständig, heißt es in einem Beschluss aus Karlsruhe.

Das Bundesverfassungsgericht hat die gesetzlichen Triage-Regelungen gekippt. Quelle: dpa

Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat die geltenden Regelungen zur Triage bei medizinischen Behandlungen gekippt. Das bestehende Gesetz sei nichtig, entschieden die Verfassungsrichter.

Es gab damit einer vom Ärzteverband Marburger Bund unterstützte Beschwerde statt, die Ende 2023 von 14 Intensiv- und Notfallmedizinern eingereicht worden war. Sie richtete sich gegen ein Gesetz, das der Bundestag 2022 beschlossen hatte, um Benachteiligungen von Menschen mit Behinderung und Alten zu verhindern. In der Corona-Krise war das Thema angesichts voller Intensivstationen grundsätzlich in den Fokus gerückt.

Was bedeutet Triage? Das Wort Triage stammt vom französischen Verb "trier", das "sortieren" oder "aussuchen" bedeutet. Es beschreibt, dass Ärztinnen und Ärzte in bestimmten Situationen entscheiden müssen, in welcher Reihenfolge sie Menschen helfen.



Das Konzept gibt es zum Beispiel bei großen Unglücken mit vielen Verletzten, um meist eine kurzfristige Notlage zu überbrücken.

Bundesverfassungsgericht: Bundesgesetzgeber nicht zuständig

Der Bundesgesetzgeber sei nicht dafür zuständig, eine solche Regelung zu treffen, entschied das Bundesverfassungsgericht. Die Richterinnen und Richter bemängeln, dass ein Eingriff in den Schutzbereich der Berufsfreiheit vorliege, da ein falscher Gesetzgeber die Regelung getroffen habe.

Artikel 12 Absatz 1 des Grundgesetzes gewährleiste, "dass Ärztinnen und Ärzte in ihrer beruflichen Tätigkeit frei von fachlichen Weisungen sind". Das gelte auch für das "Ob" und das "Wie" einer Heilbehandlung. Die geltenden Regelungen schränkten hingegen die Therapiefreiheit ein und beeinträchtigten die Berufsausübungsfreiheit.

Bundestag beschloss 2022 Neuregelung

Noch zu Pandemie-Zeiten beschloss der Bundestag 2022 eine Neuregelung und kam damit einem Auftrag des Bundesverfassungsgerichts nach. Dieses hatte 2021 entschieden, dass der Staat die Pflicht hat, Menschen vor Benachteiligung wegen einer Behinderung zu schützen.

Das Gesetz legte fest, dass über eine Zuteilung "nur aufgrund der aktuellen und kurzfristigen Überlebenswahrscheinlichkeit" zu entscheiden ist - ausdrücklich nicht nach Lebenserwartung oder Grad der Gebrechlichkeit.

Marburger Bund sieht Konflikt mit Berufsethos

Die Beschwerde richtete sich unter anderem gegen ein ebenfalls geregeltes Verbot einer nachträglichen Triage ("ex post") - also, dass die Behandlung eines Patienten mit geringer Überlebenswahrscheinlichkeit abgebrochen wird, um einen Patienten mit besserer Prognose zu versorgen.

Der Marburger Bund sieht darin einen Konflikt mit dem Berufsethos: Ärzten werde die Möglichkeit genommen, in einer Notlage die größtmögliche Zahl an Menschen zu retten.