Bulgarien: Prognosen sehen Radew bei Parlamentswahl vorn

Er gilt als russlandfreundlich und war bereits Staatschef: Bei den Parlamentswahlen in Bulgarien deuten Prognosen auf einen deutlichen Sieg für das Bündnis von Rumen Radew hin.

Die bulgarische Bevölkerung hat am Sonntag zum achten Mal in fünf Jahren ein neues Parlament gewählt. 19.04.2026 | 0:22 min

Bei der vorgezogenen Parlamentswahl in Bulgarien deutet sich nach ersten Prognosen eine überwältigende Mehrheit für die Wahlallianz von Ex-Staatschef Rumen Radew an. Wie aus Wählerbefragungen nach der Stimmabgabe von drei Meinungsforschungsinstituten hervorgeht, könnte das Bündnis Progressives Bulgarien (PB) des als russlandfreundlich geltenden Ex-Generals auf knapp 39 Prozent der Stimmen kommen. Es ist noch unklar, ob Radew damit auch eine absolute Mehrheit im Parlament erreichen würde.

Mit großem Abstand folgt den Angaben zufolge mit höchstens 16,2 Prozent das prowestliche konservative Bündnis Gerb-SDS, das eine im Dezember 2025 zurückgetretene Koalitionsregierung anführte. Drittstärkste Kraft dürfte demnach der proeuropäische liberal-konservative Verband PP-DB mit höchstens 14,3 Prozent werden. Dieser hatte im Dezember zu Massendemonstrationen aufgerufen, die die damalige Regierung von Gerb-SDS zum Rücktritt veranlassten.

Bulgariens Bevölkerung gibt dem Euro die Schuld für die Inflation. Eine Stimmung, von der besonders die Partei des prorussischen Politikers Radew profitiert. 18.04.2026 | 2:38 min

Radew hat Korruptionsbekämpfung angekündigt

Rund 6,5 Millionen Bulgarinnen und Bulgaren konnten wählen. Zurzeit ist eine Interimsregierung im Amt. Der frühere Kampfjet-Pilot Radew war im Januar vom Amt des Staatspräsidenten zurückgetreten, um an der Wahl teilzunehmen.

Der frühere Luftwaffen-General hat im Wahlkampf der Korruption im Land den Kampf angesagt. Nach seiner Stimmabgabe in Sofia sagte er, er kämpfe für ein "demokratisches, modernes und europäisches Bulgarien". Zugleich wünsche er sich "pragmatische Beziehungen zu Russland, gegründet auf gegenseitigem Respekt".

Seit dem 01.01.2026 ist der Euro die neue Währung in Bulgarien. Doch die Umstellung verlief holprig, viele müssen sich noch daran gewöhnen – in einem Land, das tief gespalten ist. 19.01.2026 | 2:32 min

Die nationalistische prorussische Partei Wasraschdane (deutsch: Wiedergeburt) stürzte laut dieser Prognose auf rund fünf Prozent ab (2024: 13,3 Prozent). Es war vorerst unklar, wie viele Parteien noch die Vier-Prozent-Hürde für den Einzug ins Parlament geschafft haben.

Quelle: dpa, AFP