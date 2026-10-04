Wahl in Brasilien: Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Lula und Bolsonaro

Brasilien wählt seinen Präsidenten. Der amtierende linke Staatschef Lula da Silva führt in den Umfragen, doch Flávio Bolsonaro hat aufgeholt. Eine Stichwahl ist wahrscheinlich.

Am Sonntag wählt Brasilien einen neuen Präsidenten. Der amtierende Lula da Silva tritt gegen den Sohn seines Vorgängers Bolsonaro an. 02.10.2026 | 2:44 min

Laut schallt der Sertanejo durch die Arena in Jaguariúna in der Nähe von São Paulo. Tausende lauschen der brasilianischen Country-Musik. Die Texte handeln von Liebe und vom Landleben. Die gigantischen brasilianischen Rodeo-Festivals sind wie große Familientreffen der erzkonservativen Gesellschaft und oft auch politische Bühne, gerade jetzt im Wahlkampf.

Erst am Vortag war Präsidentschaftskandidat Flávio Bolsonaro hier, der Sohn des früheren rechten Präsidenten Jair Bolsonaro. Die meisten hier - wie etwa Julio Marconato - wählen ihn, weil er für sie für Werte wie Gott, Vaterland und Familie steht. Jair Bolsonaro habe das Land damals aufgerüttelt, sagt Julio. Er hoffe, dass der Sohn in die Fußstapfen des Vaters tritt.

Enges Rennen im Präsidentschaftswahlkampf

Flávio Bolsonaro und der linke Amtsinhaber Luíz Inácio Lula da Silva stehen im Mittelpunkt des erbitterten Präsidentschaftswahlkampfs. Rund 159 Millionen Brasilianer sind zur Wahl aufgerufen, die im größten Land Lateinamerikas verpflichtend ist.

In Brasiliens Favelas versuchen die Menschen zu überleben zwischen der Gewalt von Banden und Polizei. Die Indigenen kämpfen um ihr Land und ihre Kultur. 20.09.2026 | 31:03 min

In den Umfragen lag Lula lange vor seinem Herausforderer. Im Verlauf der vergangenen Wochen konnte Flávio Bolsonaro jedoch aufholen. 40 Prozent der Stimmen für Lula und 36 Prozent für Bolsonaro im ersten Wahlgang erhob das Umfrageinstitut Datafolha kurz vor der Wahl. Dritte Kandidaten bleiben demnach chancenlos.

Entscheidend wird vermutlich die Stichwahl am 25. Oktober. Hier wird es vermutlich noch enger: Lula und Flávio trennen laut einer Umfrage des Instituts Datafolha bei einer Stichwahl nur drei Prozentpunkte. Das Umfrageinstitut Quaest sieht beide sogar gleichauf.

Lula wie Bolsonaro polarisieren die Wähler

"Bei dieser Wahl geht es eigentlich darum, wen man mehr ablehnt. Man stimmt gegen jemanden und nicht für jemanden", sagt der brasilianische Journalist und Analyst Pedro Doria.

Der Karneval in Rio hat ein Nachspiel: Eine Samba-Gruppe soll unerlaubt Wahlwerbung für Präsident Lula gemacht haben. Bei politischen Gegnern stößt das auf Kritik. 17.02.2026 | 1:37 min

Fast die Hälfte der Befragten einer Datafolha-Umfrage lehnt jeweils einen der Kandidaten ab. Nur ein Teil von Flávio Bolsonaros Wählern - rund 20 bis 25 Prozent - stehe wirklich hinter der Bolsonaro-Familie, der restliche Teil sei vor allem gegen Lula.

Flávio Bolsonaro will Politik des Vaters fortsetzen

Herausforderer Flávio Bolsonaro tritt das politische Erbe seines Vaters an. Während seiner Amtszeit militarisierte Jair Bolsonaro Brasilien, die Abholzung des Regenwalds nahm massiv zu und er leugnete die Corona-Pandemie.

Die brasilianische Vereinigung der Pflanzenölindustrie hat das Soja-Moratorium zum Schutz des Regenwalds verlassen. Neue Regenwaldflächen könnten für den Anbau freigegeben werden. 16.02.2026 | 1:04 min

Derzeit ist er im Hausarrest, verurteilt zu mehr als 27 Jahren Freiheitsstrafe, weil er an dem Putschversuch nach seiner Wahlniederlage 2022 beteiligt gewesen sein soll. Im Januar 2023 stürmten Bolsonaro-Anhänger das Regierungsviertel in der Hauptstadt Brasília.

Der Wahlkampf wird zudem überschattet von massiven Korruptionsskandalen, in denen sich beide Kandidaten gegenseitig beschuldigen. Gegen Flávio Bolsonaro etwa ermittelt derzeit das Oberste Gericht aufgrund des Verdachts auf Geldwäsche und Korruption.

Umstrittene Rolle der USA in Brasilien

Rückenwind bekommt Flávio Bolsonaro aus den USA. Präsident Donald Trump empfing ihn im Mai dieses Jahres im Weißen Haus. Bolsonaro wirbt mit einer Militärallianz und engerer Zusammenarbeit mit Washington.

Seinen Besuch bei US-Präsident Trump nutzt Flávio Bolsonaro für seinen Wahlkampf. Quelle: AP

Lula hingegen setzt auf Distanz und betont Brasiliens Eigenständigkeit: "Kein Ausländer wird sich von außen einmischen. Niemand wird unsere Reichtümer in die Finger bekommen", sagte er auf einer Wahlkampfveranstaltung in São Paulo.

Für Lula wäre es die vierte Amtszeit

Mit 80 Jahren strebt Lula seine - mit Unterbrechungen - vierte Amtszeit an und ist längst eine Legende in der brasilianischen Politik. Der ehemalige Gewerkschafter kommt selbst aus ärmlichen Verhältnissen und steht für Sozialprogramme und den Kampf gegen Hunger.

Beim UN-Klimagipfel in Belém stellte Brasiliens Präsident Lula den "Tropenwald-Fond" vor. Er soll die tropischen Wälder besser schützen. 07.11.2025 | 1:37 min

Beliebt ist er besonders im kargen und trockenen Hinterland im Norden und Nordosten von Brasilien. Hier halten viele Menschen weiterhin zu Lula, weil ihr Leben sich während seiner Regierungszeit verbessert hat.

Tief gespaltenes Land wählt

Zum Beispiel für Menschen wie Nalva de Souza Silva. Sie lebt von Sozialhilfe und dem, was sie selbst anbaut. Sie kann sich noch an die erste Amtszeit Lulas erinnern. Damals bekamen sie und ihr Mann durch ein Regierungsprogramm ihre erste Zisterne, um Regenwasser zu sammeln.

Allein der Gedanke daran, dass wieder ein Bolsonaro an die Macht kommt, lässt sie das Schlimmste befürchten, vor allem, dass das tägliche Leben wieder deutlich schwieriger wird.

Ein tief gespaltenes Brasilien geht am Sonntag an die elektronischen Wahlurnen.

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