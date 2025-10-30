Polizeieinsatz in Rio: Experten fordern Sicherheitsstrategie

Rios Gouverneur nennt den Polizeieinsatz mit mehr als 120 Toten einen Erfolg im Kampf gegen den "Narko-Terrorismus". Experten fordern eine nachhaltige Sicherheitsstrategie.

Auch am Tag nach dem blutigen Polizeieinsatz gegen das organisierte Verbrechen in Rio de Janeiro zählten sie noch immer die Toten. Mehr als 120 Menschen wurden in den Gefechten zwischen der Polizei und einem berüchtigten Drogenkartell getötet, laut Angaben der Regierung.

Für die Menschen in den beiden betroffenen Armenvierteln Rios bedeutete der Einsatz am Dienstag vor allem Angst, ihr Leben zu verlieren. Eine Bewohnerin berichtete ZDFheute am Dienstagabend (Ortszeit) am Telefon:

Ich liege hier seit vier Uhr morgens mit meinen Kindern auf dem Boden unserer Wohnung. Wir haben Angst, dass wir von einer fehl gerichteten Kugel getroffen werden. „ Bewohnerin aus Armenviertel

Die Frau möchte anonym bleiben, aus Angst vor dem Kartell. Was sie beschreibt, mussten Tausende Menschen am Dienstag während des Polizeieinsatzes in den beiden Favelas erleben.

Schulen, Arztpraxen und Geschäfte wurden geschlossen oder öffneten gar nicht erst, der öffentliche Verkehr stand weitestgehend still.

Experte: Solche Polizeieinsätze sind "wirkungslos"

Trotz der vielen Todesopfer bezeichnet der Gouverneur von Rio de Janeiro, Cláudio Castro, den Polizeieinsatz als Erfolg im Kampf gegen den "Narko-Terrorismus". Bei einer Pressekonferenz am Mittwoch sagte er:

Gestern haben wir der Kriminalität einen schweren Schlag versetzt und gezeigt, dass wir in der Lage sind, Schlachten zu gewinnen. „ Cláudio Castro, Gouverneur von Rio de Janeiro

Sicherheitsexperten sehen das anders, denn Rios Regierung befindet sich seit Jahrzehnten im Kampf gegen die Drogenkartelle. Roberto Uchôa vom brasilianischen Forum für öffentliche Sicherheit kritisiert solche Aktionen scharf:

Diese Art von Einsatz ist wirkungslos, das zeigt sich schon seit Jahren. Die Ergebnisse sind erbärmlich. „ Roberto Uchôa, Sicherheitsexperte

Obwohl jedes Mal Menschen festgenommen und Waffen konfisziert würden, "wird das Organisierte Verbrechen immer stärker".

Kontrolle der Drogenkartelle nimmt zu

Mehr als die Hälfte des Stadtgebiets von Rio de Janeiro wird von bewaffneten Gruppen kontrolliert. Dies ergab eine Erhebung der staatlichen Universität im Jahr 2022. Erhebungen aus dem Jahr 2023 zeigen, dass die Kontrolle durch die Drogenkartelle weiter angestiegen ist. Erst vergangenes Wochenende gab es Gefechte zwischen rivalisierenden Drogenkartellen.

Die organisierte Kriminalität breitet sich scheinbar ungehindert aus. Gründe für diese Entwicklung sieht die Sozialwissenschaftlerin Carolina Grillo im "totalen Versagen der Regierung", eine Sicherheitspolitik zu entwickeln:

Cláudio Castro hat zu keinem Zeitpunkt eine Sicherheitspolitik ausgearbeitet. Es gibt keine Sicherheitspolitik. „ Carolina Grillo, Sozialwissenschaftlerin

Gleichzeitig hätten unter der Regierung Castros die tödlichsten Polizeieinsätze gegen das organisierte Verbrechen stattgefunden. Darunter das sogenannte "Massaker von Jacarezinho" im Jahr 2021 mit 28 Toten, das Massaker von Penha im Jahr 2022 mit 23 Toten und der Polizeieinsatz am vergangenen Dienstag mit mehr als 120 Toten.

Experten fordern nachhaltige Strategie, kein "Strafpopulismus"

Grillo sieht in den Polizeieinsätzen, die auf schwer bewaffneten Einheiten aufbauen, vor allem eine politische Strategie: "Die Besorgnis der Bevölkerung um die öffentliche Sicherheit veranlasst viele Politiker, diese Angst zu nutzen, um einfache Lösungen für die Kriminalität zu versprechen und so Stimmen zu gewinnen, indem sie eine Haltung einnehmen, die wir als Strafpopulismus bezeichnen", sagt die Sozialwissenschaftlerin.

Laut brasilianischen Sicherheitsexperten braucht es eine nachhaltige Strategie, um die Kriminalität einzudämmen. Die Mehrzahl der getöteten und der über 80 verhafteten Personen sind junge schwarze Männer. Daher sei es wichtig, Perspektiven für diese jungen Menschen zu schaffen.

"Die Polizei muss vor Ort bleiben. Und ergänzend dazu müssen öffentliche Maßnahmen ergriffen werden", sagt der Sicherheitsexperte Roberto Uchôa.

Wenn man diesen Jugendlichen keine Zukunftsperspektive bietet, werden sie weiterhin kriminellen Organisationen beitreten. „ Roberto Uchôa, Sicherheitsexperte

Kontrolle für Polizeieinsätze gefordert

Die Sozialwissenschaftlerin Carolina Grillo sieht vor allem Handlungsbedarf bei der Kontrolle der Polizeieinsatzkräfte: "Es ist von grundlegender Bedeutung, dass es eine demokratische Kontrolle der Polizeieinsätze gibt, beispielsweise durch den Einsatz von Kameras. Und es braucht neben der Staatsanwaltschaft auch externe Kontrollinstanzen für die Polizei."