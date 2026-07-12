"Flamingo-Revolution" in Albanien:Bedrohen die Luxusresort-Pläne der Trump-Familie die Natur?
von Arta Ramadani
Seit Wochen gibt es Proteste in Albanien gegen den geplanten Bau eines Luxusresorts der Trump-Familie. Die Demonstranten kämpfen für den Schutz der Flamingos, aber nicht nur.
"Flamingo-Revolution" heißt die Protestbewegung in Albanien, die durch den geplanten Bau eines Luxusresorts in dem geschützten Landschaftsgebiet Vjosa-Narta entstanden ist. Denn dort hinein, mitten in die unberührte Natur, soll ein milliardenschweres Tourismusprojekt gebaut werden: mit Luxushotels, Yachthäfen und Ferienvillen. Als Hauptinvestor wird Jared Kushner genannt, der Schwiegersohn von US-Präsident Trump. Die albanische Regierung bewertet das Vorhaben als strategische Investition und verweist auf neue Arbeitsplätze und wirtschaftlichen Wohlstand.
Doch Tausende Albanerinnen und Albaner sind gegen das Projekt. Sie demonstrieren gegen den Bau des Luxusresorts und werfen der albanischen Regierung vor, ihr Land zu verkaufen und die Natur und ihre seltenen Arten zu bedrohen.
Der Konflikt reicht inzwischen weit über den Schutz der Lagune hinaus: Er hat eine breitere Debatte über Naturschutz, Landrechte und das Verhältnis zwischen Bürgern und Staat ausgelöst.
Ökologisch wertvolle Region in Gefahr?
Das Landschaftsschutzgebiet Vjosa-Narta ist Teil des Küsten- und Mündungssystems der Vjosa und gehört zu den letzten weitgehend intakten Flussdeltasystemen im Mittelmeerraum, wie eine von der Umweltorganisation EuroNatur und Riverwatch beauftragte Studie zum Zustand der Flussdeltas im Mittelmeerraum zeigt.
Die Vjosa-Narta Lagune, die in den Blick der Trump-Familie geraten ist, zählt zu den ökologisch wertvollsten Regionen Europas und bietet Lebensraum für mehr als 200 Vogelarten sowie über 70 bedrohte Arten. "Darunter sind auch die streng geschützten Meeresschildkröten", erklärt Annette Spangenberg von EuroNatur.
Heimat für seltene Arten
Darüber hinaus ist die Vjosa-Narta-Lagune ein wichtiger Knotenpunkt für Vögel entlang der Adriatischen Zugroute. Sie bietet Rastplätze für Zugvögel, Flamingos und seltene, bedrohte Arten wie zum Beispiel die Krauskopfpelikane.
Das Gebiet umfasst Lagunen, Salzwiesen, Dünen, Flussmündungen - damit ist es bedeutsam über die Grenzen Albaniens hinaus. Denn es betrifft den Schutz der biologischen Vielfalt in Europa im weiteren Sinne. Insbesondere angesichts der Tatsache, dass Albanien die EU-Mitgliedschaft anstrebe, so Annette Spangenberg von EuroNatur.
Es geht nicht nur um Flamingos
Inzwischen geht es den Protestierenden in Albanien allerdings um weit mehr als um die Flamingos. Sie prangern die Korruption im Land an, fordern Reformen, faire Wahlen und den Rücktritt der derzeitigen Regierung.
Ein Bestandteil der Proteste ist die veränderte Naturschutzgesetzeslage von 2024, die nach Ansicht von Naturschutzorganisationen Investitionen in Schutzgebieten erleichtert und bestehende Schutzmechanismen schwächt. "Diese Änderungen wurden von Naturschutzorganisationen, Wissenschaftlern und europäischen Institutionen kritisiert", sagt Annette Spangenberg.
Das Europäische Parlament und die Europäische Kommission hätten wiederholt Bedenken geäußert, dass die Änderungen mit den EU-Naturschutzstandards unvereinbar seien, und im Rahmen der Verpflichtungen Albaniens gemäß Kapitel 27 der Beitrittsverhandlungen deren Aufhebung gefordert.
Albanien: Land der Naturschutzgebiete
In Albanien gibt es 25 Naturschutzgebiete, insgesamt 23 Prozent der Landesfläche stehen unter Schutz. Damit gehört Albanien laut der Europäischen Umweltagentur zu den Staaten mit einem höheren Anteil geschützter Naturflächen in Europa.
"Eine nachhaltige wirtschaftliche Investition und Entwicklung setzt voraus, dass die Menschen und die betroffenen Gemeinden berücksichtigt werden. Tragfähige Alternativen gehören geprüft. Der Schutz der Natur und der Region sollte als Teil einer strategischen und langfristigen Vision in Betracht gezogen werden", betont Annette Spangenberg. "Im Fall der geplanten Entwicklungen im Vjosa-Narta Gebiet haben wir das so nicht erlebt."
Warum ein Naturschutzgebiet solche Emotionen bei den Albanern auslöst, lässt sich nur verstehen, wenn man die Geschichte des Landes betrachtet.
Viele Enteignungen während der Diktatur
Die Albaner lebten 40 Jahre unter der Enver-Hoxha-Diktatur, in der viele Familien enteignet worden sind. "Bis heute suchen zahlreiche Menschen nach ihrem verlorenen Eigentum und fordern die Rückgabe ihres Landes", erklärt der Historiker Elidor Mëhilli von der City University of New York. "Für viele Albaner sind Besitz und Land eng miteinander verbunden. Seit 30 Jahren suchen Menschen nach Immobilien, kämpfen um Immobilien und werden sogar dafür getötet."
Das Land hat für die Albaner nicht nur materiellen Wert, es steht auch für Familie, Herkunft und Identität. Schmerzen, Wunden und Traumata, die vererbt wurden, seien auch ein Gesicht der Flamingo-Revolution, so Elidor Mëhilli.
Die Proteste in Albanien, aber auch in der Diaspora, haben dazu beigetragen, dass die Bauarbeiten im Gebiet nun stärker überprüft werden.
Und auch das Thema Naturschutz ist durch das geplante Bauprojekt in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Das Symbol der Demonstranten: die Flamingos. Sie sind damit mehr als ein Zeichen für eine bedrohte Vogelart geworden. Sie stehen für eine gesellschaftliche Frage: Wie lassen sich wirtschaftliche Interessen mit dem Schutz von Natur, Geschichte und dem Recht der Menschen auf ihre Heimat verbinden?
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