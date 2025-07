Entgleisung nach Erdrutsch: Wie sich Zugunglücke verhindern ließen

Wie konnte der Zug entgleisen?

Hätte das Zugunglück verhindert werden können?

Gibt es Frühwarnsysteme, die vor abstürzenden Hängen warnen?

Es gibt Systeme, die bereits an besonders rutschgefährdeten Hängen angelegt sind. Diese überwachen die Hänge entlang der Bahnstrecken und erfassen Destabilisierungen. Durch durchgehende Kopplungen an die Leitstellen können sie im Notfall sofortige Signale senden. Dann können Züge relativ schnell umgeleitet werden.

Bei der Unfallstelle in Riedlingen handelt es sich allerdings nicht um eine besonders gefährdete Stelle. Nur dort, wo aus dem Kanal das Wasser ausgetrieben ist, ist die Erde auch abgerutscht. Ein durchgängiger Aufbau der Frühwarnsensoren entlang aller Gleise sei wirtschaftlich nicht darstellbar, so Martin Cichion.

Wie kann in Zukunft die Sicherheit auf abgelegenen Bahnstrecken erhöht werden?

Am Deutschen Zentrum für Schienenverkehrsforschung wird dazu bereits geforscht, etwa zur Resilienz der Infrastruktur und zu Risiken im Umfeld wie Abwasserkanälen und instabilen Hängen. Eine Möglichkeit ist auch, die Schienen mit Netzen und Zäunen dort zu schützen, wo die Züge an besonders gefährdeten Streckenabschnitten entlang fahren. Entscheidend bleibt, solche Gefahren früh zu erkennen und gezielt mit Sensorik, Wetterwarnsystemen und individueller Risikobewertung abzusichern. Abwasserschächte seien sicherlich eine der Hauptgefahrenquellen, so Cichon.

Werden die Bahnstrecken ausreichend geprüft?

Er appelliert an die Bahngesellschaft, sich künftig mehr auf Starkregen vorzubereiten und außerdem deutlich mehr in die Qualität und Sicherheit der Bahnstrecken zu investieren. Das ließe sich mit modernen Technologien wie Glasfaserkabeln, um zum Beispiel Erschütterungen zu erkennen. Die DB sei “nicht unbedingt der große Innovationstreiber”, was sich ändern müsse, so Iffländer.