Wetter am Sonntag: Wo der DWD vor Sturmtief "Manja" warnt

Auf Sturmtief "Luise" folgt "Manja": Der Sonntag wird in vielen Teilen Deutschlands wieder sehr windig. Unsere Karte zeigt, wo Warnungen gelten.

Sturmtief "Luise" hat im Westen Deutschlands Schäden verursacht, zwei Menschen wurden schwer verletzt, Oberleitungen beschädigt. Mit "Manja" folgt am Sonntag der nächste Sturm. 24.10.2026 | 0:21 min

Teile Deutschlands müssen sich auf einen stürmischen Sonntag einstellen - es kann durchaus gefährlich werden. Für größere Gebiete im Norden, in der Mitte, im Westen und Südwesten galt am Sonntagmorgen eine amtliche Warnung vor Sturmböen und schweren Sturmböen. Diese laufend aktualisierte Karte zeigt die Warnungen für Ihre Region:

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Laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) kann der Wind in Höhen oberhalb von 600 Metern Geschwindigkeiten von bis zu 90 Kilometern pro Stunde erreichen. "In exponierten Lagen muss mit schweren Sturmböen um 100 Kilometer pro Stunde gerechnet werden", hieß es. In nicht so hoch gelegenen Gebieten seien bis zu 70 Kilometer pro Stunde möglich.

DWD warnt vor abbrechenden Ästen und herumfliegenden Gegenständen

Laut Wetterdienst können bei solchen Windgeschwindigkeiten Äste abbrechen und Gegenstände herumfliegen. Möbel, die draußen nicht angebunden sind, sollten gesichert und Abdeckungen befestigt werden.

Die Wettervorhersage aus der 19 Uhr-heute-Sendung 24.10.2026 | 1:10 min

Im weiteren Tagesverlauf soll der Wind dem DWD zufolge nach kurzer Pause erneut zulegen. An der Nordsee und in höheren Lagen sei mit schwerem Sturm bis hin zu orkanartigen Böen oder Orkanböen zu rechnen. Erst in der Nacht zum Montag soll der Wind nachlassen.

Regen-Warnungen für Sonntag

In Teilen Deutschlands ist außerdem teils kräftiger Regen angekündigt. Sobald aktuelle Warnungen gelten, sehen Sie sie in dieser Karte.

Hier warnt der DWD vor Regen ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Am Freitag hatte der erste kräftige Herbststurm des Jahres, Sturmtief "Luise", vor allem im Westen und Südwesten des Landes Schäden hinterlassen.

Quelle: dpa