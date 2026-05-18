USA: Flugzeuge in Idaho stoßen zusammen - Piloten gerettet

Flugshow in den USA:Piloten überleben Zusammenstoß zweier Jets in Idaho
In den USA sind zwei Militärjets bei einer Flugshow zusammengestoßen. Die Maschinen stürzten ab, doch die vier Piloten konnten sich retten. Videos zeigen den Zwischenfall.
Bei einer Flugschau im US-Bundesstaat Idaho sind zwei Kampfflugzeuge in der Luft zusammengestoßen und abgestürzt. Alle vier Besatzungsmitglieder der beiden Maschinen konnten sich rechtzeitig retten.
Die Piloten katapultierten sich nach dem Zusammenprall mit dem Schleudersitz aus den Jets, wie Militärsprecherin Amelia Umayam am Sonntag (Ortszeit) mitteilte. Die Crewmitglieder seien in stabilem Zustand. Die Ursache des Absturzes werde untersucht.
Kampfflugzeuge in Idaho zusammengestoßen: Flugschau abgesagt
Auf der Militärbasis rund 80 Kilometer südlich von Boise wurde niemand verletzt, sagte Kim Sykes, Marketingleiterin von Silver Wings of Idaho, die bei der Planung der Flugshow geholfen hatte. "Alle sind in Sicherheit, und das ist das Wichtigste", sagte Sykes. Der Rest der Flugshow wurde abgesagt.
Videos von Zuschauern zeigen, wie vier Fallschirme am Himmel aufgehen, während die Flugzeuge zu Boden stürzen.
Experte: Rettung bemerkenswert
Dass beide Besatzungen sich retten konnten, sei bemerkenswert, erklärte Luftfahrtsicherheitsexperte Jeff Guzzetti. Möglich sei dies gewesen, weil die Flugzeuge beim Zusammenstoß scheinbar aneinander haften blieben, bevor sie abstürzten. Normalerweise hätten Piloten bei einer Kollision in der Luft kaum Möglichkeit, sich zu retten, sagte Guzzetti.
Die diesjährige "Gunfighter Skies"-Veranstaltung war die erste Flugshow auf der Basis seit 2018, als ein Drachenflieger-Pilot während einer Performance ums Leben kam. 2003 stürzte ein Thunderbird-Jet bei einem Manöver ab; der Pilot konnte das Flugzeug noch vom Publikum wegsteuern und katapultierte sich kurz vor dem Aufprall aus dem Schleudersitz.
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