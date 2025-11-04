  3. Merkliste
Mittelalterliches Gebäude eingestürzt: Verletzter Arbeiter stirbt nach Turmeinsturz in Rom

Nach dem teilweisen Einsturz eines mitteralterlichen Turms in Rom wird ein Arbeiter aus den Trümmern geborgen. Wenig später erliegt er im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.

Am 3. November 2025 wirbelte Staub auf, nachdem ein Teil des mittelalterlichen Turms „Torre dei Conti“ in der Nähe des Forum Romanum im historischen Zentrum Roms einstürzte.

In Rom sind Teile des Turmes "Torre dei Conti" aus dem 13. Jahrhundert eingestürzt.

03.11.2025 | 0:21 min

Feuerwehrleute haben in Rom einen Arbeiter aus den Trümmern eines mittelalterlichen Turms geborgen - wenig später erlag der Mann den schweren Verletzungen, die er bei dem Unglück erlitten hatte.

Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni sprach der Familie und den Kollegen des Mannes kurz nach Mitternacht ihr Mitgefühl aus. Der Turm im Herzen der italienischen Hauptstadt war während Renovierungsarbeiten am Dienstag teilweise eingestürzt.

Schwierige Bergung aus Torre dei Conti

Aufnahmen im Lokalfernsehen zeigten drei Rettungskräfte, die den Mann auf eine teleskopische Drehleiter luden, dann hinabstiegen und ihn auf einer Trage in einen Krankenwagen brachten. Zu diesem Zeitpunkt war zwar sein Zustand zunächst unklar, der Mann war jedoch noch bei Bewusstsein, wie Adriano De Acutis, Kommandant der römischen Feuerwehr, dem öffentlich-rechtlichen Sender Rai sagte.

"Der Einsatz dauerte so lange, weil jedes Mal, wenn ein Körperteil befreit wurde, neues Geröll darüberfiel", sagte der Präfekt von Rom, Lamberto Giannini.

Feuerwehrkräfte im Einsatz nachdem ein Teil des Torre dei Conti in Rom eingestürzt ist.

Die Retter hatten zunächst versucht über ein Fenster im ersten Stock zu dem eingeschlossenen Arbeiter zu gelangen.

Quelle: imago images

Retter verletzt sich bei Bergung schwer

Der Arbeiter war gegen Mittag im Torre dei Conti eingeschlossen worden; ein Mitglied der Rettungskräfte wurde dabei schwer verletzt. Drei weitere Arbeiter wurden nach Angaben der Feuerwehr unverletzt gerettet.

Der Torre dei Conti wurde Anfang des 13. Jahrhunderts von Papst Innozenz III. als Residenz für seine Familie erbaut. Der Turm wurde 1349 durch ein Erdbeben beschädigt, stürzte im 17. Jahrhundert ein und wurde wieder aufgebaut. Er steht in der Nähe des antiken Forum Romanum.

Quelle: AP
