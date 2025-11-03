Rom: Mittelalterlicher Turm Torre dei Conti eingestürzt

Im Zentrum Roms ist ein Teil des historischen Turms Torre dei Conti eingestürzt. Ein Bauarbeiter wurde schwer verletzt, die Suche nach einem Vermissten läuft.

In Rom sind Teile des Turmes "Torre dei Conti" aus dem 13. Jahrhundert eingestürzt. Mehrere Arbeiter waren zu Renovierungsarbeiten in dem Gebäude, einer wurde schwer verletzt. 03.11.2025 | 0:21 min

Im Zentrum Roms ist ein Teil eines mittelalterlichen Turms eingestürzt. Der Torre dei Conti liegt in der Nähe der bei Touristen beliebten Ausgrabungsstätten der Kaiserforen und des Kolosseums und befindet sich derzeit in Renovierung.

Wie die Nachrichtenagentur Ansa meldete, wurde bei dem Einsturz in der italienischen Hauptstadt ein Mensch schwer verletzt. Bei dem Verletzten handelt es sich Medienberichten zufolge um einen Bauarbeiter. Drei weitere Arbeiter waren zunächst auf der oberen Ebene eingeschlossen, konnten jedoch mit einer Drehleiter gerettet werden.

Komplexe Rettungsaktion für eingeschlossenen Bauarbeiter

Im Innern des Gebäudes ist noch ein weiterer Bauarbeiter eingeschlossen. Der Mann gebe Lebenszeichen von sich, sagte der Präfekt von Rom, Lamberto Giannini, vor Journalisten. Die Rettungsaktion sei jedoch eine "komplexe Operation". Die Gefahr eines weiteren Einsturzes sei sehr hoch, sagte Giannini.

Es ist eine sehr schwierige Situation für die Feuerwehr, da sich noch eine Person drin befindet. Es gibt Anzeichen, dass er noch lebt. „ Lamberto Giannini, Präfekt von Rom

Ein lauter Knall, eine riesige Staubwolke – während Renovierungsarbeiten stürzte der Torre dei Conti in Rom teilweise ein. Ein Arbeiter wurde verletzt. Quelle: epa

Lauter Knall und große Staubwolke bei Einsturz

Augenzeugen berichteten von einem lauten Knall und anschließend von einer Staubwolke in den engen Straßen rund um die Gegend. Feuerwehr und Polizei sperrten umgehend nach dem Teileinsturz den gesamten Bereich für Fußgänger und Autos, um Sicherungsarbeiten der Einsatzkräfte zu ermöglichen.

Noch während des Einsatzes der Feuerwehr stürzte ein weiterer Teil des Turms ein und löste eine Staubwolke aus. Die Feuerwehrleute auf einer Drehleiter konnten rechtzeitig absteigen und sich in Sicherheit bringen, hieß es. Ein weiterer Versuch mit zwei Leitern musste ebenfalls abgebrochen werden. Daraufhin schickten die Behörden eine Drohne los, die offenbar versuchte, durch ein Fenster zu erspähen, wie es dem eingeschlossenen Arbeiter geht.

Historischer Turm des 13. Jahrhunderts

Der Torre dei Conti wurde im 13. Jahrhundert während des Pontifikats von Papst Innozenz III. errichtet. Der Turm, der heute 29 Meter hoch ist, war einst etwa 50 bis 60 Meter hoch. Die oberen Stockwerke wurden jedoch durch eine Reihe von Erdbeben im 14. und 17. Jahrhundert beschädigt und später abgetragen. Seit geraumer Zeit ist das Gebäude unbewohnbar und verlassen.

