Donald Trump verteilt offenbar Schuhe im Kabinett

Donald Trump gebietet nicht nur über Krieg und Frieden, sondern offenbar auch über die Anzugsordnung seiner Minister. In seinem Kabinett verteilt er wohl Schuhe.

Wenn ihm die Schuhe seiner Minister nicht gefallen, bietet US-Präsident Trump laut eigener Aussage Hilfe an: Er besorge ihnen ein Paar. Alle sehen dann "schick und ordentlich aus." 14.03.2026 | 0:41 min

Er ist Befehlshaber der Streitkräfte, die Nummer eins im Staat - und offenbar auch verantwortlich für das Schuhwerk seiner Minister: US-Präsident Donald Trump.

Trump hat Freude am Schuhe-Verteilen

Wie Trump jetzt erzählt, lässt er an seinen Schuh-Vorlieben auch die Kabinettsmitglieder teilhaben. Wenn er jemanden sehe, der jahrelang in schlechten Schuhen herumläuft, dann spreche er ihn an, sagte der 79-Jährige in einem Interview mit Fox News. "Ich sage ihnen dann: 'Lass mich ein Paar für dich besorgen'". Trump bereite diese Rolle großen Spaß, sagt er, und die Ergebnisse seien überzeugend.

Alle sehen jetzt schick und ordentlich aus. „ Donald Trump

Hoch im Kurs steht bei Trump die US-Marke Florsheim, die auf den deutschen Einwanderer Sigmund Florsheim zurückgeht. Groß wurde das Schuh-Thema in den US-Medien unter anderem wegen Außenminister Marco Rubio - weil der ein Paar trägt, das ihm Beobachtern zufolge deutlich zu groß ist.

US-Außenminister Rubio und US-Vizepräsident JD Vance tragen Anfang März im Oval Office offenbar die zu großen Schuhe, die US-Präsident Trump ihnen geschenkt hat. Quelle: Getty Images

Trump mag Sneakers, aber nicht im Kabinett

Laut "Wall Street Journal" wurde auch er von Trump ausgestattet. "Alle Jungs haben sie", zitiert die Zeitung eine Mitarbeiterin des Weißen Hauses mit Blick auf die Schuhe. Eine andere wird mit den Worten zitiert: "Es ist zum Totlachen, weil jeder Angst hat, sie nicht zu tragen."

"Man konzentriert sich sehr darauf, die Möglichkeiten des Iran weiter drastisch zu reduzieren", so ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen über die US-Taktik zur Lage in der Straße von Hormus. 12.03.2026 | 2:15 min

Gegen Sneaker habe Trump übrigens nichts, sagte er gegenüber Fox News. "Sneaker sind wundervoll. Aber ich mag es nicht, wenn meine Kabinettsmitglieder in Sneakern herumlaufen." Dass er allen im Kabinett ein Paar von Florsheim schenke, sei aber nicht korrekt, antwortete Trump auf die Frage des Fox-Moderators. "Aber das ist ein toller Schuh."

Vizepräsident JD Vance hatte bereits Anfang Dezember auf einer Veranstaltung von Trumps Schuhfetisch berichtet, wie ein Videoclip des rechtsgerichteten YouTubers Benny Johnson zeigt. Vance erzählte, wie der Präsident bei einem Treffen mit ihm und Rubio im Weißen Haus bemerkt habe: "Marco, JD, ihr habt beschissene Schuhe." Trump habe dann einen Katalog gezückt und den beiden vier Paar Schuhe geschenkt.

Quelle: dpa, AFP