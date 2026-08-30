Thailand gilt als Traumziel. Doch Fernreisen sind teurer geworden. Wie lässt sich vor Ort Geld sparen und trotzdem Spaß haben? Eine fünfköpfige Familie aus Bayern macht den Test.

Ob Familienurlaub an tropischen Stränden, Abenteuer im afrikanischen Busch oder Eintauchen in den Alltag einer fremden Kultur: Wie sind Fernreisen auch mit kleinem Geldbeutel drin? 13.08.2026 | 43:30 min

Es ist die erste große Fernreise als Patchworkfamilie: Chantal Scharf und Wolfgang Geßl aus der Nähe von Augsburg fliegen mit ihren drei Söhnen Leo, Lukas und Matthias nach Thailand. Die Flüge schrumpfen das Budget für den Urlaub bereits erheblich.

Deshalb haben sich die Physiotherapeutin und der Koch ein klares Limit gesetzt: 900 Euro müssen vor Ort reichen - für fünf volle Tage auf der beliebten Ferieninsel Phuket. Und ohne auf besondere Erlebnisse zu verzichten. Dafür setzen sie auf die Spartipps von Reisebloggern, die Thailand schon bereist haben.

Das ist für mich die beste Empfehlung, die man haben kann. „ Chantal Scharf, Urlauberin über Reiseblogs

Scharf lobt die Vorteile, wenn jemand schon vor Ort war und sagen könne: "Ich habe das ausprobiert, das ist günstig, das sieht toll aus."

Geld wechseln: Zeit investieren bringt Bares

Thailand gehört zu den beliebtesten Fernreisezielen: Knapp eine Million Urlauber reisten 2025 aus Deutschland ein. Gleich nach der Landung geht's für die Familie mit dem Test der Travel-Hacks los: Statt ihre Euros gleich am Flughafen in die lokale Währung Baht umzutauschen, vergleichen sie die Kurse von Geldautomaten und Wechselstuben.

Urlaubskasse im Check: Bargeld oder Karte? Welche Zahlungsmittel im Ausland sinnvoll sind, wie hoch Gebühren ausfallen und wie Sie sich vor Betrug schützen. 01.06.2026 | 1:40 min

Eine davon bietet tatsächlich einen deutlich besseren Kurs als die anderen. Die Suche kostet zwar Zeit, spült aber mehr Baht in die Urlaubskasse.

Auch bei der Wahl ihres Hotels sind Chantal und Wolfgang der Empfehlung eines Reiseblogs gefolgt: Das ist günstig - denn es liegt 30 Kilometer außerhalb der Stadt, aber dafür nah am Strand.

Wolfgang Geßl (r.) sowie die Kinder Matthias und Leo genießen den Strand auf Phuket in Thailand. Quelle: ZDF

Michelin-Essen zum Schnäppchen-Preis

Der zweite große Posten ist die Verpflegung. Das Hotelfrühstück für 9,50 Euro lassen die Fünf sausen und kaufen stattdessen frische Sandwiches im Supermarkt um die Ecke. Die kosten gerade mal ein Zehntel.

Zum Abendessen führen sie die Online-Tipps auf einen nahegelegenen Nachtmarkt mit typisch thailändischen Gerichten zu kleinen Preisen. "Ich bin so froh, dass wir heute hier waren", sagt Mutter Chantal Scharf. "Wir haben uns jetzt alle zum Tagesabschluss noch Mango Sticky Rice geholt, absolutes Must-have", schwärmt sie. Aus den Hacks im Netz habe sie erfahren, dass man das "unbedingt kaufen" solle.

Und wir haben jetzt pro Portion 60 Baht bezahlt - voll im Budget. „ Chantal Scharf, Urlauberin

Das sind umgerechnet acht Euro für die ganze Familie. Scharf freut sich.

Am nächsten Tag besuchen sie ein unscheinbares Streetfood-Restaurant, das sie ohne Travel-Hack übersehen hätten. Dabei wird es sogar im Michelin Guide empfohlen. "Diese Ente und dieser Fisch mit diesen Soßen - wirklich ein Traum", schwärmt Wolfgang Geßl, der beruflich als Koch arbeitet.

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Zum Traumstrand mit traditionellem Boot

Die Koh-Phi-Phi-Inseln stehen ganz oben auf der Ausflugs-Wunschliste der Familie. "Wir haben jetzt einen Gesamtpreis von 2.550 Baht (68 Euro), und das ist super. Ein Speedboat wäre fast doppelt so teuer gewesen", sagt Scharf. Sie habe in den Travel-Hacks gelesen, dass die Fähre etwas langsamer sei, "dann aber halt einfach weniger kostet".

Um an ihr eigentliches Ziel zu gelangen, muss die Familie eine zweite Bootsfahrt buchen - in die weltberühmte Maya Bay, die als Kulisse für einen bekannten Hollywood-Film diente: "The Beach" mit Leonardo di Caprio. Dabei gibt es eine ganz neue Herausforderung für Chantal und Wolfgang. Sie müssen hart feilschen, empfehlen Reiseblogger, die sich auskennen.

Wichtiges Reiseziel der Familie: Maya Bay auf der thailändischen Insel Koh Phi Phi, Filmkulisse für "The Beach". Quelle: ZDF

Billiger als die Touri-Boote der Reiseanbieter sind nämlich die traditionellen Longtail-Boote. Und es gelingt ihnen tatsächlich, den Bootsführer herunterzuhandeln. Dafür bekommen sie eine Tour nach Maß: ein Boot allein für die Familie, Schnorchel-Ausrüstung inklusive.

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Schöne Erinnerungen statt Luxus

Nicht jeder Travel-Hack hält, was er verspricht. Nach fünf Tagen hat die Familie für Hotels, Essen und Aktivitäten insgesamt 983 Euro ausgegeben - etwas über dem eigenen Limit. Trotzdem fällt ihr Fazit positiv aus.

Dank dieser Hacks haben wir einen super Urlaub machen können. „ Chantal Scharf, Urlauberin

Denn das Wichtigste seien die gemeinsamen Erinnerungen. Und die hätte die Familie ohne die vielen guten Reisetipps vielleicht nie gemacht. Diese hatten ihnen die Zuversicht gegeben, dass die Reisekosten vor Ort nicht aus dem Ruder laufen würden. Viele kleine Entscheidungen machten am Ende einen großen Unterschied.