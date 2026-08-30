Tipps und Tricks auf Reiseblogs:Thailand-Urlaub: Wie man bei Fernreisen clever sparen kann
von Jasmin Cilesiz Linhart
Thailand gilt als Traumziel. Doch Fernreisen sind teurer geworden. Wie lässt sich vor Ort Geld sparen und trotzdem Spaß haben? Eine fünfköpfige Familie aus Bayern macht den Test.
Es ist die erste große Fernreise als Patchworkfamilie: Chantal Scharf und Wolfgang Geßl aus der Nähe von Augsburg fliegen mit ihren drei Söhnen Leo, Lukas und Matthias nach Thailand. Die Flüge schrumpfen das Budget für den Urlaub bereits erheblich.
Deshalb haben sich die Physiotherapeutin und der Koch ein klares Limit gesetzt: 900 Euro müssen vor Ort reichen - für fünf volle Tage auf der beliebten Ferieninsel Phuket. Und ohne auf besondere Erlebnisse zu verzichten. Dafür setzen sie auf die Spartipps von Reisebloggern, die Thailand schon bereist haben.
Scharf lobt die Vorteile, wenn jemand schon vor Ort war und sagen könne: "Ich habe das ausprobiert, das ist günstig, das sieht toll aus."
Geld wechseln: Zeit investieren bringt Bares
Thailand gehört zu den beliebtesten Fernreisezielen: Knapp eine Million Urlauber reisten 2025 aus Deutschland ein. Gleich nach der Landung geht's für die Familie mit dem Test der Travel-Hacks los: Statt ihre Euros gleich am Flughafen in die lokale Währung Baht umzutauschen, vergleichen sie die Kurse von Geldautomaten und Wechselstuben.
Eine davon bietet tatsächlich einen deutlich besseren Kurs als die anderen. Die Suche kostet zwar Zeit, spült aber mehr Baht in die Urlaubskasse.
Auch bei der Wahl ihres Hotels sind Chantal und Wolfgang der Empfehlung eines Reiseblogs gefolgt: Das ist günstig - denn es liegt 30 Kilometer außerhalb der Stadt, aber dafür nah am Strand.
Michelin-Essen zum Schnäppchen-Preis
Der zweite große Posten ist die Verpflegung. Das Hotelfrühstück für 9,50 Euro lassen die Fünf sausen und kaufen stattdessen frische Sandwiches im Supermarkt um die Ecke. Die kosten gerade mal ein Zehntel.
Zum Abendessen führen sie die Online-Tipps auf einen nahegelegenen Nachtmarkt mit typisch thailändischen Gerichten zu kleinen Preisen. "Ich bin so froh, dass wir heute hier waren", sagt Mutter Chantal Scharf. "Wir haben uns jetzt alle zum Tagesabschluss noch Mango Sticky Rice geholt, absolutes Must-have", schwärmt sie. Aus den Hacks im Netz habe sie erfahren, dass man das "unbedingt kaufen" solle.
Das sind umgerechnet acht Euro für die ganze Familie. Scharf freut sich.
Am nächsten Tag besuchen sie ein unscheinbares Streetfood-Restaurant, das sie ohne Travel-Hack übersehen hätten. Dabei wird es sogar im Michelin Guide empfohlen. "Diese Ente und dieser Fisch mit diesen Soßen - wirklich ein Traum", schwärmt Wolfgang Geßl, der beruflich als Koch arbeitet.
Zum Traumstrand mit traditionellem Boot
Die Koh-Phi-Phi-Inseln stehen ganz oben auf der Ausflugs-Wunschliste der Familie. "Wir haben jetzt einen Gesamtpreis von 2.550 Baht (68 Euro), und das ist super. Ein Speedboat wäre fast doppelt so teuer gewesen", sagt Scharf. Sie habe in den Travel-Hacks gelesen, dass die Fähre etwas langsamer sei, "dann aber halt einfach weniger kostet".
Um an ihr eigentliches Ziel zu gelangen, muss die Familie eine zweite Bootsfahrt buchen - in die weltberühmte Maya Bay, die als Kulisse für einen bekannten Hollywood-Film diente: "The Beach" mit Leonardo di Caprio. Dabei gibt es eine ganz neue Herausforderung für Chantal und Wolfgang. Sie müssen hart feilschen, empfehlen Reiseblogger, die sich auskennen.
Billiger als die Touri-Boote der Reiseanbieter sind nämlich die traditionellen Longtail-Boote. Und es gelingt ihnen tatsächlich, den Bootsführer herunterzuhandeln. Dafür bekommen sie eine Tour nach Maß: ein Boot allein für die Familie, Schnorchel-Ausrüstung inklusive.
Schöne Erinnerungen statt Luxus
Nicht jeder Travel-Hack hält, was er verspricht. Nach fünf Tagen hat die Familie für Hotels, Essen und Aktivitäten insgesamt 983 Euro ausgegeben - etwas über dem eigenen Limit. Trotzdem fällt ihr Fazit positiv aus.
Denn das Wichtigste seien die gemeinsamen Erinnerungen. Und die hätte die Familie ohne die vielen guten Reisetipps vielleicht nie gemacht. Diese hatten ihnen die Zuversicht gegeben, dass die Reisekosten vor Ort nicht aus dem Ruder laufen würden. Viele kleine Entscheidungen machten am Ende einen großen Unterschied.
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