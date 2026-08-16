Kostenlose Urlaubsreise für Jugendliche:Wellenreiten lernen und Auftanken fürs Leben
von Annette Hoth
Wer mit dem Social Surf Club aus Hamburg in die Ferien fährt, muss dafür nichts bezahlen. Für Kinder und Jugendliche aus schwierigen Verhältnissen eine Chance, mal rauszukommen.
Ein Schreiben, in dem Jugendliche ihre Lebenssituation schildern, genügt für die Bewerbung. Aus der Fülle an Zuschriften stellt der Social Surf Club aus Hamburg dann Gruppen zusammen, in denen die Teilnehmenden zu einander passen könnten. Gründer Kim Birtel kann sich gut in sie hineinversetzen:
Birtel möchte das auch in ihrem Leben weitergeben, "die Idee, dass Surfen auch für diese Kids eine Perspektive sein kann".
Auszeit für Jugendliche dank Spenden
Für 20 Teilnehmende und zehn Betreuende geht es von Hamburg aus mit Kleinbussen ins 400 Kilometer entfernte Ulfborg an der dänischen Nordseeküste. Eine Woche in vergleichbaren Camps mit Kurs, Übernachtung und Frühstück oder Vollpension kann in Dänemark zwischen 500 und 1.700 Euro kosten. Plus Anreise.
Im Social Surf Club dagegen ist das alles gratis - finanziert aus Spenden. Auch die Ausrüstung stammt von Unterstützern wie ehemaligen Teilnehmenden, Surfschulen oder einem Bademodenhersteller.
Surf-Camp ist eine Woche Aufatmen
Der 17-jährige Mike Tsemo teilt sich in Hamburg ein Zimmer mit seinem kleinen Bruder. Er war schon ein paar Mal mit im Camp. "Zuhause ist es manchmal chaotisch mit meiner Mama und mit meinen fünf Geschwistern, und manchmal brauche ich meine Ruhe."
Das Gymnasium sei nicht leicht, erzählt Tsemo, er mache bald sein Abi.
Kein Handy im Camp - um Gemeinschaft zu stärken
Im Camp gibt es Regeln: kein Alkohol, keine Drogen und auch kein Handy. Das stärkt die Gemeinschaft. Denn auch darum geht es: positive Erfahrungen machen, das Selbstvertrauen stärken, Ängste überwinden. "Ich hab mich schon gut verändert durch das Camp", sagt Mike.
Team mit pädagogischem Hintergrund
Alle Betreuenden arbeiten ehrenamtlich - darunter Surflehrer und Pädagoginnen, Psychologen und Sozialarbeiterinnen. In diesem Sommer haben sie vier Reisen angeboten, für unterschiedliche Altersgruppen.
Neben Wellenreiten bietet der Club auch ein Urlaubscamp für Windsurfen an sowie eins speziell für Mädchen und junge Frauen.
Schwerzmann, die Osteopathie studiert, betont: "Der Mehrwert von diesem Camp ist, dass wir über dieses Surfen uns und unsere Umwelt erfahren. Und wenn es nicht klappt, ist es auch okay, dann hatten sie hoffentlich Spaß auf dem Weg dahin."
Jugendliche fühlen sich beim Wellenreiten frei
Das Wasser ist im Frühsommer zwölf bis 15 Grad kalt - immer die erste Hürde für die Wellenreiterinnen und Wellenreiter, trotz ihrer Neoprenanzüge. Und dann gilt es, ein Gefühl für die Kraft des Wassers und das Spiel mit der Brandung zu entwickeln. "Ich fühle mich sehr frei. Es ist gut, an nichts zu denken, einfach nur die Welle", sagt die 18-jährige Jasmeet Singh, die wie Mike vor dem Abitur steht und von einer Weltreise träumt.
Sie ergänzt: "Wenn man zu Hause ist, kann es sein, dass es ein bisschen traurig ist, weil es dann oftmals fehlt. Aber die Erinnerungen sind da."
Der Social Surf Club aus Hamburg übernimmt Verantwortung für die nächste Generation - stärkt Jugendliche fürs Leben mithilfe von Surfboards und gesponsorten Urlaubsreisen. Campleiterin Fabienne Schwerzmann resümiert: "Wir sind konfrontiert mit Scheitern, Kämpfen und Weitermachen, Frustration. Deshalb würde ich sagen: Das Meer und die Wellen bringen uns im Kleinen das ganze Leben bei!"
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