In den Streaming-Portalen von ZDF, ARD und Co. ist es dank neuer Serien und Filme bunt statt Herbstgrau. Von Klinikalltag über Thriller bis Comedy: was Sie im November erwartet.

Passend zu Halloween stellt Film- und Serienreporter Patrick Lipke uns die Streaming-Highlights für November vor. Mit dabei sind "Krank Berlin", "Hinter der Linie" und Highlights zum Gruseln. 30.10.2026 | 9:53 min

Krankenhaus-Serien haben viele Fans. Auch deshalb, weil am Ende meist ja alles gut wird. Im echten Leben aber gibt es nicht immer ein Happy End - obwohl das Team auf der Station alles gegeben hat. Das macht auch etwas mit dem Klinikpersonal, gerade am Anfang der beruflichen Laufbahn.

"Start auf Station: Die jungen Pflegerinnen" gewährt Einblicke in den Alltag von vier frisch examinierten Pflegerinnen in der Berliner Charité. Vier Berufseinsteigerinnen, denen ihre Arbeit am Herzen liegt - vier unterschiedliche Charaktere, ein gemeinsames Ziel: auf Station das Beste zu geben. Die neue vierteilige Real-Life-Serie ist gerade im ZDF-Streaming-Portal gestartet.

Wettlauf gegen die Zeit: Gleich am ersten Tag auf der Kinderintensivstation erlebt Franzi einen Notfall. Ein Hubschrauber bringt Rudi zur Charité. Sein Zustand ist lebensbedrohlich. 30.10.2026 | 25:50 min

Noch einige Tage warten müssen wir hingegen, bis diese Thriller-Serie beginnt:

Iris - Die Wahrheit (Thriller-Serie, Staffel 2, ZDF-Streaming-Portal)

Iris Broman kennen wir bereits aus der ersten Staffel: Seit dem tödlichen Anschlag auf ihren Mann, der eigentlich ihr gegolten hatte, bearbeitet die Ermittlerin bei der Kripo Malmö Cold Cases. Diesmal geht es um einen Skelettfund. Ist es der seit zehn Jahren verschollene Gutsbesitzer Thorbjörn? Nein! Aber die Fälle scheinen dennoch zusammenzuhängen.

Und dann gibt es auch noch eine heiße Spur zum Aufenthaltsort des Gangsterbosses Van Voorst, der Iris am liebsten tot sehen würde. Zeit für eine Recherchereise außer der Reihe, die Iris die Teamleitung kostet. Und schon sind wir mittendrin in einem spannenden Geflecht aus Handlungssträngen in bester Nordic-Noir-Manier. Manches klärt sich - anderes vielleicht später in Staffel 3. Packend!

Iris - Die Wahrheit startet am 6. November im ZDF-Streaming-Portal.

Trailer für die zweite Staffel: Kommissarin Iris Broman (Sofia Helin) ermittelt auf einem Landgut bei Ystad. Dort haben Jagdhunde ein Skelett freigelegt. 27.10.2026 | 1:00 min

Und hier nun unsere Auswahl aus dem Angebot der Streaming-Portale im November:

Breitscheidplatz 19/12 (Thriller-Serie, ARD-Mediathek)

Wie hätte der islamistische Terroranschlag am 19. Dezember 2016 auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz in Berlin vermieden werden können? Dieser Frage geht diese Thriller-Serie nach. Eine fiktionale Story, in der die Figur des realen Attentäters Anis Amri durchs Raster fällt, obwohl man ihn eigentlich als potenziellen Täter auf dem Schirm hatte.

Breitscheidplatz 19/12 läuft in der ARD-Mediathek.

2016 raste der Islamist Anis Amri mit einem Lastwagen in den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz. 13 Menschen starben. Die aktuellen Ereignisse reißen bei den Betroffenen alte Wunden auf. 23.12.2024 | 1:49 min

Nobody Wants This (Romcom-Serie, Staffel 3, Netflix)

Mit der unkonventionellen Joanne und dem Rabbiner Noah sind zwei Welten aufeinander geprallt - aber Gegensätze ziehen sich ja bekanntlich an. In dieser dritten Staffel geht es also munter weiter mit Liebe, ein wenig Herzschmerz und ganz viel Wohlfühl-Atmosphäre. Ein warmer Kakao passt prima dazu!

Nobody Wants This läuft bei Netflix.

KRANK Berlin (Drama-Serie, ZDF-Streaming-Portal)

Von der eingangs beschriebenen Real-Life-Doku "Start auf Station: Die jungen Pflegerinnen" nun zur dystopischen Fiktion: Das KRANK ist eine Klinik im Berliner Kiez - und der Krankenhausalltag dort ein einziger Fiebertraum. Und mittendrin Zanna Parker, die neue Leiterin der Notaufnahme. Vom Stationsarzt, der mit Drogen zugeballert aus dem Club zum Dienst erscheint, über die Kollegin, die Anweisungen ignoriert, bis zum Flur voller blutüberströmter Opfer einer Clan-Schießerei - alles dabei. Kein Wunder, dass Zannas Vorgänger im Wochentakt die Flucht ergriffen haben. Stark überspitzte Story - zum Glück!

KRANK Berlin: Ab 6. November im ZDF-Streaming-Portal.

Trailer zur neuen Serie: Unterbesetzt. Unterbezahlt. Überarbeitet. Nur mit einer großen Portion schwarzen Humors überlebt das Team um Dr. Zanna Parker den Alltag der Notaufnahme des "KRANK" in Berlin. 30.10.2026 | 1:21 min

The Zone of Interest (Drama, ZDF-Streaming-Portal)

Ein glücklich-unbeschwertes Leben Tür an Tür mit dem unbeschreiblich Bösen? Jenseits der Mauer des KZ Auschwitz existiert es: im zweistöckigen Haus mit Garten, Gewächshaus und Planschbecken. Es ist das kleine Paradies der Familie Höß. Fünf Kinder, Mutter Hedwig (Sandra Hüller) und Vater Rudolf (Christian Friedel), der Lagerkommandant. The Zone of Interest erhielt viele internationale Auszeichnungen, darunter ein Oscar in der Kategorie "Bester internationaler Film". Beklemmend faszinierend.

The Zone of Interest: Ab 9. November im ZDF-Streaming-Portal.

Die Doku erzählt vom Überleben im KZ Auschwitz: von einem heimlichen Liebespaar bis zu Anita Lasker-Wallfisch und Tätern wie dem SS-Arzt Josef Mengele, der Experimente an Häftlingen durchführt. 04.11.2025 | 43:59 min

Jossi (Culture-Clash-Comedy-Serie, ARD-Mediathek)

Wanja, Berliner und Sohn russischer Einwanderer, tut sich ein wenig schwer, als Schauspieler Fuß zu fassen. Als er im Gespräch davon erfährt, dass ein Darsteller gesucht wird, der perfekt Russisch und Deutsch spricht und außerdem Jude ist, legt er sich ganz spontan mal eine jüdische Identität zu. Schalom, die Screwball-Komödie darf losrollen!

Jossi: Ab 13. November in der ARD-Mediathek.

The Chosen (Historische Serie, Staffel 6, Prime Video)

Der Start zur Vorweihnachtszeit passt perfekt. The Chosen erzählt das Leben des Jesus von Nazareth - und zwar aus einem für den Stoff ungewohnt lockeren Blickwinkel. Gestartet ist die Serie im April 2019. Finanziert wurde das Projekt zunächst durch Crowdfunding, inzwischen spielt eine christliche Stiftung eine zentrale Rolle. Das Ziel des Projekts: Mehr als einer Milliarde Menschen das Leben Jesu Christi näherzubringen.

The Chosen startet am 15. November bei Prime Video.

Die letzten Stunden des Jesus von Nazareth 04.05.2026 | 42:24 min

Weitere Streaming-Highlights im November

Highlights im November im ZDF-Streaming-Portal Nichts wie weg (Roadmovie): bereits gestartet

Mission Pinguin - Mit dem Segelboot in die Antarktis (Doku): ab 1.11.

Die Akte Trump - Wer hinter Amerikas Kriegen steckt (Doku): ab 2.11.

Schwarze Häuser (Das kleine Fernsehspiel): ab 6.11.

Ostfriesentodesspiel (Krimi): ab 7.11.

The True Story of Scarlett Johansson (Doku): ab 11.11.

Hungry (Drama-Serie, Staffel 2): ab 12.11.

The Summer I Turned Pretty (Coming-of-age-Serie): ab 14.11.

Ballz (Comedy-Serie): ab 19.11.

The Reluctant Vampire (Comedy-Serie): ab 20.11. Highlights im November in der ARD-Mediathek Der große Stasi-Leak: Helden oder Verräter? (Doku-Serie): ab 2.11.

Das Phantom der Geheimdienste (Report München): ab 3.11.

Vibes - Find Your Fire (Reality-Serie): ab 5.11.

Die Friesenjunkies (Impro-Dramedy-Serie): ab 6.11.

Wie deutsch ist ein deutsches Auto? (ARD Story): ab 10.11.

Die Paartherapie (Doku-Serie, Staffel 4): ab 11.11.

Trainsurfer - Tödlicher TikTok-Hype (Y Kollektiv): ab 16.11.

KI - Die letzte Erfindung der Menschheit? (Doku): ab 18.11.

Operation Cobalt (Doku-Serie): ab 20.11.

Mordach - Blutiger Schnee (zweiteiliger Krimi): ab 20.11. Highlights im November bei Netflix Lupin (Staffel 4, Thriller-Serie): bereits gestartet

Bass X Machina (Anime-Serie): ab 3.11.

Winstead - Ein Hund feiert Weihnachten (Komödie): ab 4.11.

Black Doves (Thriller-Serie, Staffel 2): ab 5.11.

Last One Standing (Survival-Show, Staffel 4): ab 10.11.

Avedon (Doku): ab 11.11.

The Body (Mystery-Serie): ab 11.11.

Mord in Galicien (Thriller-Serie): ab 13.11.

Heartland (Spielfilm): ab 13.11.

The Altruists (Doku-Serie): ab 19.11.