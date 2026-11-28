Alle Geschenke geplant oder sogar schon organisiert? Glückwunsch! Dann ist ja Zeit für eine Auszeit: Hier kommen unsere Empfehlungen für die Streaming-Portale im Dezember.

Bei "Ludwig" mixen sich Humor und Krimi auf großartige Weise. Quelle: ZDF / Big Talk Studios Limited 2026

Beim Winter denken wir zuerst ans morgendliche Kratzen der Autoscheiben oder an die Heizrechnung - aber was ist mit Eiskanälen oder Loipen? Der Wintersport steht in den Startlöchern! Und im ZDF-Streaming-Portal geht es auch direkt los mit Highlights ausgetragener Wettbewerbe und mit Livestreams. Zum Beispiel mit Ski alpin in Beaver Creek ab 4. Dezember.

Mit diesen Film- und Serien-Empfehlungen kommt Weihnachtsstimmung auf: ZDF-Redakteur Patrick Lipke stellt die Streaming-Highlights für den Dezember vor. 27.11.2026 | 9:57 min

Sportlich spannend ist auch diese Serie - nur ganz anders. Hier geht es um Krimi und Denksport:

Ludwig - Mörderische Rätsel (Comedy-Krimi-Serie, Staffel 1, ZDF-Streaming-Portal)

John Taylor darf man getrost als einen Einsiedler bezeichnen. Der unter dem Pseudonym "Ludwig" bekannte Rätselautor zieht es vor, das Haus nicht zu verlassen. Nun muss er aber, denn sein Zwillingsbruder James ist spurlos verschwunden, und John schlüpft in die Rolle seines Bruders. Widerwillig natürlich. Wo also ist James, Chefermittler in Cambridge, abgeblieben? John macht sich auf Bitten seiner Schwägerin und besten Freundin Lucy auf die Suche und löst dabei eher unfreiwillig einen Fall nach dem anderen. Zwei Dinge können Briten richtig, richtig gut: Humor und Krimis. Und beides im Mix? Großartig!

Ludwig - Mörderische Rätsel ist gerade im ZDF-Streaming-Portal gestartet.

Der menschenscheue John Taylor verlässt sein Haus so gut wie nie. Doch ein Hilferuf seiner Schwägerin zwingt ihn dazu, als sein Zwillingsbruder bei der Polizei Cambridge zu ermitteln. 27.11.2026 | 0:49 min

Und hier nun unsere Auswahl aus dem Angebot der Streaming-Portale im Dezember:

Steps - Die Stiefschwestern (Animationsfilm, Netflix)

Cinderella und ihre bösen Stiefschwestern … wir kennen das. Hier wird der Stoff einmal durch den Mixer gedreht. Herausgekommen ist ein zauberhafter Coming-of-Age-Spaß über Freundschaft, Verständnis füreinander und Zusammenhalt. Charmant recycelter Märchenstoff.

Steps - Die Stiefschwestern läuft bei Netflix.

Viel wurde die Premiere beworben, Plakatwände mit Robert de Niro und Ben Stiller für: "Meine Frau, unsere Schwiegertochter und ich". Die Vorgeschichte des Kultfilms "Rocky" erzählt in "I Play Rocky". 25.11.2026 | 6:33 min

Blade Runner 2099 (Sci-Fi-Serie, Prime Video)

Im Jahr 2099 ist Los Angeles kein gutes Pflaster für Menschen: Replikanten, also künstlich erschaffene Menschen, haben nun das Sagen. Cora, eine menschliche Frau, lebt mit ständig neuen Identitäten im Untergrund und schlüpft in die Rolle einer Replikantin - als Vollzugskraft, auch Blade Runner genannt. Sci-Fi-Action in feiner Dystopie-Kulisse.

Blade Runner 2099 läuft bei Prime Video.

James Bond im ZDF: Sechs Jahrzehnte Filmgeschichte und die prägenden James-Bond-Darsteller mehrerer Generationen 60 Tage lang im ZDF-Streaming-Portal. 25.11.2026 | 0:45 min

Die falsche Tochter (Drama-Serie, ZDF-Streaming-Portal)

Ina Hansen wurde als Baby ausgesetzt, wuchs auf einem Gestüt auf und ist eine äußerst talentierte Springreiterin. Allerdings verhindert ihr Ziehvater ihr Vorankommen und bevorzugt seine eigene Tochter. Ina ergreift die Chance, auf einem anderen Gestüt Fuß zu fassen - und kommt dabei ihrer wahren Identität auf die Spur. Doch kann sie das Geheimnis wirklich lüften?

Die falsche Tochter: Ab 4. Dezember im ZDF-Streaming-Portal.

Westend Girl (Thriller-Serie, ARD-Mediathek)

Die bürgerlichen Berufe der Eltern ermöglichten auch Ronja einen gehobenen Lifestyle. Doch dann werden Papa und Mama verhaftet: bandenmäßiger Drogenhandel! Langsam dämmert es Ronja: Ihre Eltern haben ein Doppelleben geführt. Doch wie kommt die 18-Jährige jetzt aus der Nummer heraus - oder steigt sie ins Geschäft ein?

Westend Girl: Ab 4. Dezember in der ARD-Mediathek.

Moma-Streamingexpertin Anna-Rebekka Helmy stellt die Krimiserie "Under Salt Marsh", eine Doku zur Geschichte des Datings "Amore und Algorithmus" und den Stummfilm "Aelita" mit neuer Musik vor. 16.10.2026 | 6:49 min

Film Club (Romantische Serie, ZDF-Streaming-Portal)

Nach ihrem mentalen Zusammenbruch vor sechs Monaten ist für Evie der Freitagabend der wohltuende Fixpunkt der Woche: der gemeinsame Filmabend mit ihrem besten Freund Noa. Doch schon bald wird diese Tradition enden: Noa wechselt den Job und zieht um. Den beiden bleiben noch vier Wochen, um herauszufinden, ob sie mehr als der Film-Freitag verbindet.

Film Club: Ab 11. Dezember im ZDF-Streaming-Portal.

Tokio Hotel unterstützt ihren Sänger Bill Kaulitz bei der Deutschlandpremiere seines Horrorfilms "Brute 1986". Gedreht wurde in Bill und Toms Wahlheimat Los Angeles. 26.11.2026 | 0:52 min

Smillas Gespür für Schnee (Thriller-Serie, ARD-Mediathek)

Der kleine Isaiah stürzt von einem Dach in Kopenhagen - und Smilla, die Nachbarin, vermutet einen Mord. Auf der Suche nach der Wahrheit wird ihr klar, dass sie niemandem trauen kann. Smillas Weg führt sie auch auf die Spuren ihrer Inuit-Vorfahren. Diese Adaption von "Fräulein Smillas Gespür für Schnee" spielt im dystopischen Jahr 2040, in dem Überwachung und der Kampf um Ressourcen das Leben der Menschen bestimmen.

Smillas Gespür für Schnee: Ab 11. Dezember in der ARD-Mediathek.

Weitere Streaming-Highlights im Dezember

Highlights im Dezember im ZDF-Streaming-Portal Zwei an Weihnachten (Herzkino): bereits gestartet

Ein Ticket zur Bescherung (Weihnachtsfilm): bereits gestartet

Dr. Nice - Das Weihnachtswunder (Herzkino): bereits gestartet

Single Bells - A Christmas Holiday (Comedy-Serie): ab 1.12.

Die Chefin (Krimi-Serie, neue Folgen): ab 4.12.

Vulkanherzen (Herzkino): ab 4.12.

A Weekend in Taipei (Thriller): ab 7.12.

Nord Nord Mord (Krimi-Reihe, neue Folgen): ab 12.12.

Die 60er - Das rebellische Jahrzehnt (Doku-Reihe): ab 16.12.

Angriff auf Europa - Der unsichtbare Krieg (Doku): ab 17.12. Highlights im Dezember in der ARD-Mediathek Mordach - Blutiger Schnee (zweiteiliger Krimi): gerade gestartet

Ritus (Mystery-Thriller-Serie): gerade gestartet

Lost Boys - Der Fall US5 (Doku): ab 2.12.

Im Rausch - Stell dich deiner Sucht! (Doku-Serie): ab 8.12.

Prange 2 - Man ist ja jetzt ein Paar (Spielfilm): ab 9.12.

Gefährlich schön - Das System hinter dem Boom der Beauty-OPs (Reportage): ab 9.12.

Minentaucher - Im Einsatz mit der Elitetruppe der Bundeswehr (Doku-Serie, Staffel 2): ab 14.12.

Aufputzt is' - ein Weihnachtsdebakel (Spielfilm): ab 15.12.

Der Skrupellose Apotheker (ARD Crime Time): ab 16.12.

Charité 1831 (Drama-Serie, Staffel 5): ab 18.12. Highlights im Dezember bei Netflix Trinity (Thriller-Serie): ab 1.12.

Der Zweite Weltkrieg: Hinter feindlichen Linien (Doku-Serie, Staffel 2): ab 2.12.

In a Holidaze (Komödie): ab 2.12.

Stolz und Vorurteil (Drama-Serie): ab 3.12.

Selling Sunset (Serie, Staffel 10): ab 4.12.

Gabby's Dollhouse: Bastel- und Backspaß für die Feiertage (Serie): ab 9.12.

Permafrost (Komödie): ab 10.12.

In Waves (Animationsfilm): ab 11.12.

Jean-Michel Basquiat (Doku): ab 11.12.

Sunshine Girls (Drama-Serie): ab 15.12.