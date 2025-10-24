  3. Merkliste
  4. Suche
Panorama

Spanier über Deutsche: Effizient, aber unsympathisch

Repräsentative Umfrage:Spanier über Deutsche: Effizient, aber unsympathisch

|

Laut einer repräsentativen Umfrage in Spanien liegt Deutschland in Europa in vielen Bereichen vorne, aber nicht in allen. Bei Kultur und Klima gibt's keine guten Noten.

Menschen in Fußgängerzone

Insgesamt bewerten Spanier Deutschland als hervorragend - Gastronomie und Kultur schneiden allerdings nicht gut ab.

Quelle: dpa

Deutschland ist einer Umfrage zufolge das von Spaniern am besten bewertete Land Europas, sogar noch vor Spanien selbst. Allerdings ruft die größte Volkswirtschaft der EU bei aller Bewunderung etwa für Effizienz, Autos und Wirtschaftskraft im Allgemeinen wenig Sympathie bei den Spaniern hervor.

Hildegard Müller VDA-Präsidentin, Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Lars Klingbeil (SPD), Bundesminister der Finanzen, Vizekanzler und SPD-Bundesvorsitzender, und Christiane Benner, Vorsitzende der IG-Metall, geben nach dem "Autogipfel" im Bundeskanzleramt in Berlin eine Pressekonferenz.

Die deutsche Autoindustrie schwächelt. In Spanien sieht man die Branche weiterhin als große Stärke.

09.10.2025 | 1:48 min

Umfrage: Lob an deutsche Wirtschaft, Kritik an Klima und Kultur

Deutsche werden als eher streng, wenig freundlich und egoistisch wahrgenommen. Auch das Klima, die Sprache und die deutsche Gastronomie bekommen keine besonders guten Noten, wie aus der repräsentativen Umfrage hervorgeht, die von der angesehenen Denkfabrik "Real Instituto Elcano" in Madrid vorgelegt wurde.

Spanier nehmen die Bundesrepublik demnach als ein Land mit einer erfolgreichen Wirtschaft und einer organisierten, seriösen, fleißigen und effizienten Bevölkerung wahr. Im Allgemeinen sehen sie das Land in den meisten Bereichen Spanien überlegen. Diese Bereiche sind Einfluss in der Welt, Wirtschaftssystem, Qualität der Demokratie, Wissenschaft und Technologie, Umwelt und Gleichstellung von Männern und Frauen. Jedoch gibt es zwei Ausnahmen: Kultur und Lebensqualität.

Beatrice-Wrenger

Beatrice Wrenger schreibt Geschichte: Sie ist die erste Frau, die eine Berliner Feuerwache führt.

26.09.2025 | 3:38 min

Über 1.000 Personen befragt

Bei der mit Unterstützung der deutschen Botschaft in Madrid durchgeführten Umfrage wurden im Februar 1.008 in Spanien gemeldete Personen im Alter zwischen 16 und 65 Jahren befragt.

Quelle: dpa
Themen
SpanienEuropäische Union

Weitere Studien und Umfragen

  1. Friedrich Merz
    Exklusiv

    ZDF-Politbarometer:Stadtbild-Debatte: Mehrheit stimmt Merz zu

    mit Video
  2. Sachsen-Anhalt, Dresden: Ein Stift liegt auf einem Wohngeldantrag auf einem Tisc

    Wunsch nach mehr Leistungsgerechtigkeit:Mehrheit befürwortet Sozialstaat, viele finden ihn zu teuer

    von Andreas Weise
    mit Video
  3. Universitätsklinikum Heidelberg

    Europaweite Studie:Deutsche Unis, Start-ups und Kliniken bei Patenten weit vorn

    von Lisa Brockschmidt
    mit Video
  4. OpenAI - ChatGPT

    Studie der Öffentlich-Rechtlichen:Wie ChatGPT und Co die Nachrichten verzerren

    von Julian Schmidt-Farrent