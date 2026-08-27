Studie zu Social-Media-Verbot: Mehrheit der Jugendlichen dafür

Studie der Techniker Krankenkasse:Social Media: Mehrheit der Jugendlichen für Verbot
Mehr als jeder zweite Jugendliche befürwortet ein Social-Media-Verbot. Das zeigt eine Studie der Techniker Krankenkasse. Viele Befragte sehen negative Folgen bei längerer Nutzung.
Mehr als die Hälfte der Jugendlichen zwischen zwölf und 17 Jahren wünscht sich ein Verbot von Social-Media. Das geht aus der Studie "Jugend zwischen Like und Limit" hervor, die im Auftrag der Techniker Krankenkasse (TK) durchgeführt wurde:
- Demnach sprachen sich acht Prozent der Befragten für ein grundsätzliches Verbot für Heranwachsende aus.
- 47 Prozent waren für ein Verbot bis zu einem gewissen Alter.
- 39 Prozent lehnten ein Verbot ab.
Social Media: Was junge Menschen stört
Genervt sind junge Leute vor allem von zu viel Werbung (57 Prozent) und Fake News (52 Prozent). Aber auch die beim Daddeln verbrachte Zeit (36 Prozent), Mobbing und Beleidigung (35 Prozent) sowie ungewollte Videos wie Gewaltdarstellungen (31 Prozent) stören die Befragten.
Laut dem TK-Vorstandsvorsitzenden Jens Baas wirkt sich vor allem die intensive Social-Media-Nutzung auf das mentale Wohlbefinden von Kindern und Jugendlichen aus. Dazu zählten etwa depressive Verstimmungen, Angststörungen sowie Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper oder Schlafprobleme.
Studie: Häufig oder ständig schlechte Laune durch Social Media
Fast die Hälfte der Jugendlichen (49 Prozent), die mehr als vier Stunden am Tag in den Sozialen Medien unterwegs sind, berichtet den Angaben zufolge von häufiger oder ständiger schlechter Laune. Wer diese Medien maximal zwei Stunden am Tag nutze, sei deutlich weniger (20 Prozent) missgestimmt.
Bei hoher Nutzung steigen laut der Mitteilung zudem Unsicherheitsgefühle und Zweifel, Unzufriedenheit mit sich selbst, Gereiztheit, innere Unruhe sowie Erschöpfung.
Techniker Krankenkasse: Medienkompetenz stärken
Dennoch sprach sich TK-Chef Baas gegen ein pauschales Social-Media-Verbot aus.
Aber auch die Anbieter müssten in die Pflicht genommen werden, erklärte Baas. Diese sollten jugendgerechte Versionen ihrer Plattformen ohne Werbung und suchtfördernde Algorithmen anbieten.
Lilli Berthold, stellvertretende Generalsekretärin der Bundesschülerkonferenz, beobachtet, dass es vielen Jugendlichen nicht gelinge, ihren Social-Media-Konsum zu reduzieren. Ein Verbot sieht sie nur als "letzte Konsequenz". Viel wichtiger sei eine nachhaltige Förderung der Medienkompetenz durch Eltern und Schule.
Schüler wünschen sich Lernvideos und Medienscouts
Laut der Umfrage wünschen sich Heranwachsende mehr Unterstützung durch Lernvideos zu den Gefahren von Social Media auf den Plattformen (48 Prozent), speziell geschulte Medienscouts in der Schule (46 Prozent) sowie mehr Austausch mit Eltern (43 Prozent).
42 Prozent sind der Meinung, dass ihnen Social-Media-Workshops oder -Projekte helfen könnten. Nur zwölf Prozent gaben an, ohne solche Angebote klarzukommen.
Für die Online-Umfrage im Auftrag der Techniker Krankenkasse hat das Markt- und Meinungsforschungsinstitut eye square im April und Mai 2026 bundesweit 1.400 junge Leute zwischen zwölf und 17 Jahren befragt. Das entspricht einem repräsentativen Abbild dieser Altersgruppe in Deutschland.
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