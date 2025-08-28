Schloss auf einsamer Insel in Schottland steht zum Verkauf

Einsame Insel in Schottland:Ballsaal und Bibliothek: Schloss sucht Eigentümer
20 Schlafzimmer, Ballsaal, Bibliothek - das Kinloch Castle in Schottland lässt keine Wünsche offen und soll weniger als eine Million Euro kosten. Ein paar Haken hat die Sache.
Hausbesitzer im Speckgürtel einer deutschen Großstadt oder doch lieber Schlossherr auf einer schottischen Insel? Wer mindestens 775.000 Pfund (umgerechnet knapp 900.000 Euro) für eine Immobilie aufbringen kann, darf träumen: In Schottland wird ein Schloss verkauft, das als Kulisse für einen Agatha-Christie-Krimi taugen würde.
Kinloch Castle liegt auf der Insel Rum, die zu den inneren Hebriden vor der Küste Schottlands gehört. Die um die Jahrhundertwende erbaute Luxusimmobilie ist von sieben Hektar Land umgeben und verfügt unter anderem über einen Ballsaal, einen Billardraum, eine Bibliothek, sieben repräsentative Gesellschaftszimmer und 20 Schlafzimmer.
Zudem beherbergt das Schloss ein seltenes Orchestrion - einen Musikautomaten vom deutschen Hersteller Imhof und Mukle.
Haupteingang mit "breiter Steintreppe"
"Der Haupteingang wird über eine breite Steintreppe und von Bögen gesäumten Veranden erreicht", heißt es in der Beschreibung auf der Webseite des Immobilienmaklers Savills.
Verkäufer erwarten hohe Investitionen in Schloss in Schottland
Das Ganze hat natürlich nicht nur einen Haken: Erst einmal erhofft sich der Verkäufer, die schottische Naturschutzbehörde NatureScot, erhebliche Investitionen in das denkmalgeschützte Gebäude. Dann sollen potenzielle Käufer auch darlegen, wie sie das Gebäude zum Wohle der Natur, Nachhaltigkeit, Kultur und Wirtschaft der Isle of Rum nutzen möchten.
Und nicht zuletzt ist es doch recht abgelegen. Erreichbar sei das Schloss durch eine regelmäßige Fährverbindung von Mallaig, einem kleinen Ort an der Westküste Schottlands, heißt es in der Anzeige. Auf der autofreien Insel wohnen rund 40 Menschen.
- mit Videovon Annette Hoth
