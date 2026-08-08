Rückreiseverkehr: ADAC rechnet am Wochenende mit vielen Staus

Auch am zweiten Augustwochenende rechnet der ADAC mit zahlreichen Staus. Denn in einigen Bundesländern enden die Sommerferien. Hinzu kommen Tausende Baustellen und mehr Lkws.

Wegen des Rückreiseverkehrs rechnet der ADAC am Wochenende mit vollen Autobahnen. 08.08.2026 | 0:16 min

Für dieses Wochenende rechnet der ADAC erneut mit einem sehr hohen Verkehrsaufkommen auf den deutschen Autobahnen. Staus auf den wichtigsten Fernstraßen sind aufgrund der andauernden Ferien nahezu unvermeidlich, wie der Automobilklub in München mitteilte.

Ferienende in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland

In Hessen, Rheinland-Pfalz und im Saarland gehen die Sommerferien am Wochenende zu Ende. In Bayern und Baden-Württemberg startet an diesem Wochenende die zweite Ferienreisewelle.

In Kombination mit dem Ferienverkehr aus vielen europäischen Nachbarstaaten seien zahlreiche Urlauber gleichzeitig auf Hin- und Rückreisen unterwegs. So enden zum Beispiel in den Niederlanden und in Dänemark in den nächsten Tagen ebenfalls die Ferien.

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Staus vor allem Samstagvormittag und Sonntagnachmittag erwartet

Mit Stauspitzen sei vor allem am Samstagvormittag und am Sonntagnachmittag zu rechnen, so der ADAC. Am Sonntag insgesamt werde der Verkehr besonders in Richtung Norden dichter sein. Betroffen vom hohen Verkehrsaufkommen sind fast alle klassischen Urlaubsstrecken.

Hinzu kommt noch, dass - aufgrund des Niedrigwassers im Rhein - in ersten Bundesländern ab sofort das Sonntagsfahrverbot für LKW ausgesetzt wurde. Insofern empfiehlt der Automobilklub denen, die flexibel sind, ruhigere Alternativrouten zu planen oder die Fahrt auf den Wochenanfang zu verlegen.

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Verkehrsbehinderungen durch rund 1.000 Baustellen

Neben Urlaubern seien bei gutem Wetter auch zahlreiche Tagesausflügler unterwegs, die zudem in Richtung des Mittelgebirges sowie verschiedener Seen für ein hohes Verkehrsaufkommen sorgen. Bundesweit wird der Verkehr dem ADAC zufolge durch rund 1.000 Baustellen zusätzlich ausgebremst.

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Auf viel befahrenen Reiserouten im Ausland müssen Urlauber laut ADAC ebenfalls mit Staus rechnen. In Österreich gilt dies etwa auf der West-, Tauern-, Inntal- und Brennerautobahn sowie der Fernpassroute, in der Schweiz für die Gotthardroute und San-Bernardino-Route und in Italien für die Verlängerung der Brennerautobahn.

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Quelle: AFP