Papst Leo XIV.: So reagieren die USA auf die Wahl im Vatikan

"Ich bin wirklich aufgeregt. Ich meine, unser Papst ist unser Hirte und es ist aufregend, einen Amerikaner zu haben, jemanden, der uns nahesteht. Und ich weiß nicht einmal, ob es jemals einen amerikanischen Papst gab. Ein Papst muss ein starker Hirte sein, jemand, der unsere Religion und unseren Glauben leitet und alle Katholiken auf der Welt. Und besonders jetzt, wo sich so viele Dinge ändern und passieren.



Wir brauchen einfach jemanden, der uns alle mit sich tragen und uns alle in den Himmel bringen kann. Und deshalb bin ich so begeistert, Teil davon zu sein. Ich hoffe, dass er einfach all die Dinge fortsetzt, die Papst Franziskus getan hat. Ich weiß, dass es einige Dinge gibt, mit denen die Menschen im katholischen Glauben nicht einverstanden waren, und es gibt einige Dinge, die die Menschen wirklich an ihm geliebt haben. Also hoffe ich, dass er alles übernimmt oder aus dem, was er getan hat, lernen kann und einfach weiterhin die Dinge besser macht."