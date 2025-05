Die katholische Kirche hat ein neues Oberhaupt: Robert F. Prevost aus den USA ist der neue Papst - und nennt sich nun Leo XIV. Der 69-Jährige tritt die Nachfolge des am Ostermontag verstorbenen Franziskus an. Aus dem Schornstein auf dem Dach der Sixtinischen Kapelle stieg um 18:08 Uhr weißer Rauch auf - das Zeichen dafür, dass ein neuer Pontifex gewählt ist.

Leo XIV. ruft zum Brückenbauen auf

Papst gewählt: Jubel von Tausenden auf Petersplatz

Leo XIV., der gebürtig aus Chicago stammt, hat neben der amerikanischen auch die peruanische Staatsbürgerschaft. Als Missionar und später Erzbischof lebte er jahrelang in Peru. Franziskus hatte Prevost 2023 in den Vatikan geholt.

ZDF-Kirchenexperte: Große Namen waren andere

Kardinäle entschieden sich verhältnismäßig schnell

Papst-Vorgänger Franziskus war am Ostermontag im Alter von 88 Jahren gestorben - sein Nachfolger wurde nun verhältnismäßig schnell gekürt. Die Kardinäle waren erst am Mittwoch gegen 17.45 Uhr in die Kapelle eingezogen, wo sie dann strikt abgeschottet von der Außenwelt berieten. Auch sie selbst durften keinerlei Kontakt nach draußen haben, auch in den Pausen und in der Nacht nicht. Damit dauerte seit den 1960er Jahren kein Konklave länger als drei Tage, auch dieses Mal nicht.

Ende April fand in Rom die Beerdigung von Papst Franziskus statt. Auf eigenen Wunsch wurde er in der Basilika Santa Maria Maggiore beigesetzt.

Dabei war das Wahlgremium mit 133 Kardinälen so groß wie noch nie. Am ersten Abend hatte es mehr als drei Stunden gedauert, bis erstmals schwarzer Rauch in den Abendhimmel über dem Vatikan stieg. Auch am zweiten Tag gab es zur Mittagsstunde, nach zwei weiteren Wahlgängen, noch einmal das Signal: keine Einigung. Doch schon am Abend, im vierten Wahlgang, war es dann so weit.