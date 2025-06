Papst Leo XIV. ist häufiger unpünktlich

Verschmitztes Lächeln: Papst Leo XIV. am 28. Mai nach der Heiligen Messe in Rom.

Papst Leo XIV. ist offiziell in sein Amt eingeführt. Mit weltumspannenden Botschaften von Frieden und gegenseitiger Achtung sprach er zu Gläubigen und Staatsgästen aus aller Welt.

Offenbar zu dichtes Programm für den Papst

Drei Tage zuvor war es ähnlich. Da kam der Papst zu spät zu einer Begegnung mit der "National Italian American Foundation", in der sich vor allem Amerikaner mit italienischen Wurzeln engagieren.

Pünktlich zum Gebet: Papst Leo XIV während seiner wöchentlichen Messe auf dem Petersplatz - mitsamt seiner Smart-Watch am Handgelenk.

Die erste prominente Verspätung leistete sich der gerade mal vier Tage zuvor gewählte Papst bereits am 12. Mai. Zur Begegnung mit mehreren tausend internationalen Medienvertretern in der vatikanischen Audienzhalle kam er mehr als fünf Minuten nach der angesetzten Zeit.

Zwei Tage später, am 14. Mai, mussten zahlreiche Vertreter der katholischen Ostkirchen an gleicher Stelle sogar gut eine Viertelstunde auf Papst Leo warten. Zuvor hatte er in den Nebenräumen der Audienzhalle den Tennis-Weltranglisten-Ersten Jannik Sinner getroffen - wodurch die Terminplanung des Vormittags offenbar durcheinandergeriet.