Neuseeland: Vater entführte Kinder in Camp - von Polizei getötet

Mehrere Jahre versteckt:Kinder in Wildnis entführt - Vater erschossen
Planen und Wasserkanister mitten im Busch: In Neuseeland hat ein Vater seine Kinder mehrere Jahre in einem provisorischen Camp versteckt. Die Entführung endete tödlich.
Ihr Verschwinden hielt halb Neuseeland in Atem: Ein Familienvater, der seine drei Kinder vor Jahren in die Wildnis entführt hatte, ist am Montag bei einem Schusswechsel mit der Polizei getötet worden.
Die Behörden veröffentlichten in der Nacht zum Dienstag Fotos von einem provisorischen Camp, in dem sich der erschossene Tom Phillips zuletzt mit seinen Kindern versteckt hatte. Er war im Rahmen eines Sorgerechtsstreits vor fast vier Jahren mit seinen beiden Töchtern und dem Sohn im entlegenen Buschland auf der Nordinsel untergetaucht. Damals waren die Kinder acht, sieben und fünf Jahre alt.
Camp bei Suche nach Kindern entdeckt
Die Fotos entstanden in den dichten Wäldern des Bezirks Waitomo. Zu sehen sind unter anderem Autoreifen und ein Wasserkanister. In dem Lager hatten die Behörden am Montag zwei der Kinder nach fieberhafter Suche gefunden.
Phillips hatte zuvor in der Ortschaft Piopio nach einer Verfolgung das Feuer auf Polizisten eröffnet und wurde von ihnen erschossen - vor den Augen eines seiner Kinder. Ein Beamter wurde am Kopf getroffen und musste notoperiert werden.
Schießerei nach Einbruch
Die Einsatzkräfte waren wegen eines bewaffneten Einbruchs in einen landwirtschaftlichen Betrieb gerufen worden. Vor Ort trafen die Beamten Phillips und ein Kind, die daraufhin mit einem Quadbike flüchteten. Bei der anschließenden Verfolgung fielen die tödlichen Schüsse.
Von den anderen beiden Kindern fehlte zunächst jede Spur, bis sie am Montagnachmittag (Ortszeit) schließlich in dem Camp entdeckt wurden. Allen drei geht es Berichten zufolge den Umständen entsprechend gut.
Kinder 2021 nach Familienstreit entführt
Das provisorische Camp lag rund zwei Kilometer vom Tatort entfernt, an dem Phillips starb. Die Polizei stellte dort auch mehrere Schusswaffen sicher. Das Gebiet blieb zunächst abgesperrt, Spezialisten sammelten Spuren. Details dazu, wie die Kinder in den vergangenen vier Jahren lebten und wovon sie sich ernährten, wurden zunächst nicht bekannt.
Der Fall hatte über Jahre hinweg immer wieder Schlagzeilen gemacht. Tom Phillips hatte seine Kinder im Dezember 2021 nach einem Familienstreit entführt. Trotz mehrerer Sichtungen und Hinweise konnte Phillips jahrelang nicht gefasst werden.
Im Oktober 2024 sichteten Wildschweinjäger in den Hügeln südlich von Marokopa die Familie, jedoch nur aus der Entfernung. Sie machten ein Foto, das um die Welt ging: Die Kinder, in Tarnkleidung und mit großen Rucksäcken beladen, folgten ihrem Vater.
Kinderschutzbehörde kümmert sich um Geschwister
Die Geschwister seien unterdessen noch am Montagabend wieder zusammengeführt und der Obhut der Kinderschutzbehörde übergeben worden, teilte die Polizei mit. "Ich kann bestätigen, dass die Kinder den Umständen entsprechend gut zurechtkommen und mit dem Personal zusammenarbeiten", sagte Warwick Morehu, ein Sprecher der Behörde.
