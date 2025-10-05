Mount Everest: Etwa 1.000 Menschen von Schneesturm eingeschlossen

Medien berichten von schwerem Schneesturm:Etwa 1.000 Menschen am Mount Everest eingeschlossen
Wegen eines Schneesturms sitzen etwa 1.000 Menschen auf dem höchsten Berg der Welt fest. Das berichten chinesische Staatsmedien. Rettungsteams versuchen sie zu befreien.
Auf der tibetischen Seite des Mount Everest sind chinesischen Staatsmedien zufolge fast 1.000 Menschen in Bergsteigerlagern von einem Schneesturm eingeschlossen worden.
Am Sonntag sei ein Rettungseinsatz angelaufen, hieß es in den Berichten. Schneemassen blockierten die Zufahrtsstraßen und Wege zu den Zeltlagern in dem auf über 4.900 Metern Höhe gelegenen Gebiet.
Starke Schneefälle seit Freitag
Rettungsmannschaften und Hunderte Dorfbewohner seien im Einsatz, um die Wege freizuräumen. Einige Touristen konnten den Berichten zufolge bereits in Sicherheit gebracht werden.
Die starken Schneefälle hatten am Freitagabend begonnen, woraufhin die Behörden den Zugang zum Mount-Everest-Gebiet am Samstagabend sperrten.
Im benachbarten Nepal kamen unterdessen seit Freitag 47 Menschen durch heftige Regenfälle und Sturzfluten ums Leben.
Mehr zum Thema Bergsteigen
Im dritten Versuch:Everest: Erster Mensch schafft Skiabfahrt ohne Sauerstoff
Eigenen Rekord gebrochen:Sherpa erreicht zum 31. Mal den Mount Everest
Dahlmeiers Bergunfall in Pakistan:Was den Laila Peak so gefährlich machtvon Kevin Schubertmit Video
Everest-Besteigung in fünf Tagen:Wie das Gas Xenon beim Bergsteigen helfen kannvon Jennifer Müller, Benno Kriegermit Video