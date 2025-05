Mit dem Edelgas Xenon in fünf Tagen auf den Mount Everest

Das Inhalieren von Xenon löst im Körper eine Kaskade von Reaktionen aus, die normalerweise automatisch bei einer Unterversorgung mit Sauerstoff auftritt - so wie es auch in großen Höhen der Fall ist.



Xenon dockt im Körper an den Rezeptor HIF-1-Alpha (Hypoxie-induzierter Faktor) an. Das bewirkt, dass die Nieren sprunghaft mehr vom Hormon EPO produzieren, welches dann in den Knochenmark-Stammzellen die Ausreifung der roten Blutkörperchen, den Erythrozyten, befördert. Dadurch kann der Körper mehr Sauerstoff aufnehmen und ihn besser transportieren. Das macht ihn in der Höhe leistungsfähiger.



Die Probanden aus dem experimentellen Setting berichteten auch von einer Verbesserung der kognitiven Fähigkeiten wie beispielsweise klarer denken zu können. Ob und wie das jedoch mit der Xenon-Gabe zusammenhängt, ist noch nicht ausreichend erforscht. Bekannt ist, dass Xenon auch an verschiedene Rezeptoren im Gehirn andocken kann.



Den Probanden wurde ein Sauerstoff-Gemisch mit einem Xenon-Anteil von etwa 20-30 Prozent verabreicht. Bei einer Narkose mit Xenon beträgt die Konzentration etwa 60-70 Prozent. Eine Inhalation ohne adäquates Gerät und ärztlicher Aufsicht sowie der Konsum von reinem Xenon kann zum Ersticken führen.