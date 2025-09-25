Erste Skiabfahrt Everest komplett ohne Sauerstoff

Andrzej Bargiel aus Polen gelingt als erster Mensch eine durchgehende Skiabfahrt vom Mount Everest - ohne Flaschensauerstoff und nach zwei gescheiterten Versuchen.

Dem polnische Bergsteiger Andrzej Bargiel gelingt die erste durchgehende Everest-Skiabfahrt ohne Sauerstoff. Quelle: action press/Cover Video

Der polnische Bergsteiger Andrzej Bargiel hat als erster Mensch eine Skiabfahrt vom Mount Everest ohne zusätzlichen Sauerstoff geschafft. Wie der Organisator seiner Expedition am Donnerstag mitteilte, erreichte Bargiel wie geplant auf Skiern und ohne Flaschensauerstoff das Basislager.

Nach Nacht im Camp 2 auf Skiern ins Tal

Bargiel hatte den 8.849 Meter hohen Gipfel am Montag erreicht. "Ich stehe auf dem höchsten Berg der Welt und werde ihn auf Skiern hinunterfahren", sagte er in einem Instagram-Video.

Der polnische Skibergsteiger Andrzej Bargiel auf dem Mount Everest. Quelle: action press/Cover Video

Er sei dann erst zum Camp 2 gefahren, habe dort eine Nacht verbracht und am nächsten Tag auf Skiern das Basislager erreicht, sagte Chhang Dawa Sherpa von der Expeditionsfirma Seven Summit Treks der Nachrichtenagentur AFP. Diese "extreme Herausforderung" habe kein Bergsteiger vor ihm geschafft.

Rekord nach zwei gescheiterten Versuchen

Skiabfahrten am Mount Everest hat es zwar schon mehrfach gegeben, aber noch nie durchgehend und ohne Flaschensauerstoff. Im Jahr 2000 hatte der Slowene Davorin Karnicar die erste vollständige Skiabfahrt vom Gipfel geschafft, allerdings mit Flaschensauerstoff.

2018 war Bargiel bereits auf Skiern vom Gipfel des K2 hinuntergefahren. Einen ersten Versuch am Mount Everest hatte er 2019 abgebrochen, weil ein riesiger Eisbrocken abzubrechen drohte. Auch ein zweiter Versuch 2022 scheiterte, weil starker Wind wehte. Im dritten Anlauf war er nun aber erfolgreich.

Team von Bargiel: "Bahnbrechender Meilenstein"

Bargiels Team sprach in einer Erklärung von einem "bahnbrechenden Meilenstein in der Welt des Skibergsteigens". Der polnische Regierungschef Donald Tusk schrieb im Onlinedienst X:

Der Himmel ist die Grenze? Nicht für Polen! Andrzej Bargiel ist gerade mit Skiern den Mount Everest hinuntergefahren. „ Donald Tusk, Ministerpräsident in Polen