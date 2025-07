Zugspitze: Bergsteiger nach Sturz in Gletscherspalte gerettet

Der Rettungseinsatz an der Zugspitze: Rettungskräften gelang es, den rechtzeitig Wanderer zu befreien.

Zehn Meter tief ist ein Bergsteiger auf dem Weg zur Zugspitze kopfüber in eine Gletscherspalte gestürzt - und mit viel Glück rechtzeitig gerettet worden. Der Mann sei am vergangenen Freitag auf dem Höllentalferner - Deutschlands größtem Gletscher - vermutlich im Nebel vom Weg abgekommen und in sehr steiles Gelände geraten, berichtete der Einsatzleiter der Bergwacht Grainau, Willi Kraus.