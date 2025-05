Langzeitstudie: Medienvertrauen bleibt stabil - mit Ausnahmen

Anders sieht es beim Vertrauen in Berichte über den Krieg in der Ukraine aus (40 Prozent). Dies zeige, dass das Vertrauen nicht nur vom Ereignistyp Krieg bestimmt werde, sondern von weiteren Faktoren, so die Studie. Im Fall des Ukrainekriegs könnten die längere Etablierung des Themas, die größere geografische Nähe und ein zuletzt geringeres Ausmaß an öffentlichen Demonstrationen höhere Vertrauenswerte begünstigt haben.