Schüsse in Lokal: Zwei Tote im hessischen Raunheim

Täter auf der Flucht:Hessen: Schüsse in Lokal - Zwei Tote
In einem Lokal in Raunheim nahe des Frankfurter Flughafens sind zwei Menschen erschossen worden. Nach dem Täter wird laut Polizei gefahndet. Die Hintergründe sind noch unklar.
In einem Bistro im hessischen Raunheim nahe des Frankfurter Flughafens hat ein Bewaffneter in der Nacht zum Dienstag zwei Menschen erschossen. Der flüchtige Täter soll das Lokal gegen 03.45 Uhr betreten und Schüsse abgefeuert haben, wie die Polizei in Darmstadt mitteilte.
Die beiden Opfer seien noch vor Ort ihren Verletzungen erlegen. Nach dem flüchtigen Täter werde mit einem großen Polizeiaufgebot gefahndet. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz.
Ermittler in weißen Schutzanzügen und mit Masken sicherten Spuren und machten Fotos vom Tatort. Das Lokal im Erdgeschoss des zweigeschossigen Hauses in der rund 17.000 Einwohner zählenden Stadt war mit roten Flatterbändern weiträumig abgesperrt.
Hintergründe unklar
Auf die Frage, wie der Täter möglicherweise im Zusammenhang mit dem Bistro steht, sagte ein Polizeisprecher:
Die Hintergründe und Motive für das tödliche Gewaltverbrechen sind nach Angaben eines Polizeisprechers noch völlig unklar. Auch über die Opfer war zunächst nichts bekannt. Ihre Leichen lagen am Morgen noch in dem Lokal.
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