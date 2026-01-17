Bankeinbruch in Gelsenkirchen: Polizei vernimmt Tausende Opfer

Bei dem Bankeinbruch in Gelsenkirchen wurden 3.000 Schließfächer geknackt, nun vernimmt die Polizei die Geschädigten. Am Montag starten die Verhöre - in extra angemieteten Räumen.

Bei dem Einbruch Ende Dezember räumten die Täter mehr als 3.000 Kundenschließfächer in einer Bank in Gelsenkirchen aus. (Archivbild)

Die Polizei will ab Montag alle Opfer des Millionen-Coups von Gelsenkirchen vernehmen. Da insgesamt mehr als 3.000 Schließfächer bei dem Einbruch geknackt wurden, geht man von wochenlangen Verhören aus. Die Polizei hat nach eigenen Angaben dafür extra Büroräume angemietet.

Die sehr umfangreiche und nun beginnende Geschädigten-Vernehmung bedurfte einer umfangreichen logistischen Planung, die nun in die Umsetzung geht. „ Polizei Gelsenkirchen.

Die Behörde hat eine Telefonnummer geschaltet, über die alle Opfer unter Angabe der Schließfachnummer einen Termin für die Vernehmung ausmachen sollen.

Nach dem Banküberfall in Gelsenkirchen spricht NRWs Innenminister von einer "perfekt durchgeführten" Tat. ZDFheute live ist nochmal am Tatort und analysiert, wie der Überfall gelingen konnte. 13.01.2026 | 29:24 min

Einbrecher räumten tausende Schließfächer aus

Bei dem Einbruch Ende Dezember hatten die Täter mehrere Sicherheitssysteme überwunden und sich direkt in den Tresorraum der Sparkassen-Filiale gebohrt. Dort räumten sie mehr als 3.000 Kundenschließfächer aus.

Wie den Einbrechern dies gelang, ohne den Einbruchalarm der Bank auszulösen, gilt als zentrale Frage bei den Ermittlungen. Ein Polizeisprecher betonte:

Jede und jeder Geschädigte wird die Chance erhalten, bei der Polizei Angaben zum Inhalt seines Schließfachs machen zu können. „ Sprecher der Polizei

"Diese Informationen fließen direkt in die Ermittlungen ein und können neue Ansätze zur Tatermittlung liefern", betonte ein Polizeisprecher.

Rechtsanwalt und Schließfach-Experte Michael Plassmann wirft einen Blick auf den Einbruch in Gelsenkirchen und beantwortet Fragen zu Rechten und Möglichkeiten bei Schließfacheinbrüchen. 07.01.2026 | 5:17 min

Opfer sollen mit Termin kommen - und Unterlagen mitbringen

Die Ermittler appellieren an die Opfer "bei allem Verständnis für diese außergewöhnliche Situation", dass sie nur mit Termin zur Vernehmung erscheinen sollen. "Die Anzahl der zu vernehmenden Kundinnen und Kunden ist hoch. Kommen Sie als Geschädigte oder Geschädigter bitte möglichst allein, sofern dies möglich ist."

Und: "Sollten Sie Unterlagen, Dokumente oder Beweise zu den Gegenständen aus Ihrem Schließfach besitzen, bringen Sie diese bitte mit."

Quelle: dpa