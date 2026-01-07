Gelsenkirchener Bankeinbruch: Polizei warnt vor Trittbrettfahrern

Polizei warnt vor Trittbrettfahrern:Welle von Betrugsanrufen nach Bankeinbruch in Gelsenkirchen
Der Einbruch in einer Sparkasse in Gelsenkirchen hat Trickbetrüger auf den Plan gerufen. Im gesamten Stadtgebiet komme es vermehrt zu Betrugsversuchen, warnt die Polizei.
Nach dem spektakulären Einbruch mit Millionen-Beute in einer Sparkasse in Gelsenkirchen, Nordrhein-Westfalen versuchen offensichtlich Trittbrettfahrer, die Ereignisse für betrügerische Anrufe auszunutzen. Es komme im ganzen Stadtgebiet vermehrt zu Betrugsversuchen am Telefon, warnte die Polizei.
Betrüger versuchen an Geld und Wertgegenstände zu kommen
Unbekannte gäben sich als Bankmitarbeiter oder Polizisten aus und fragten unter Hinweis auf den Einbruch, ob Menschen Wertgegenstände oder Bargeld zu Hause hätten. Teils versuchten sie dabei, an persönliche Daten zu kommen. Die Polizei betonte einmal mehr, dass echte Beamte keine Wertgegenstände bei Bürgern Zuhause in Verwahrung nehmen.
In der Sparkasse hatten Unbekannte ein Loch in den Tresorraum gebohrt und mehr als 3.000 Kunden-Schließfächer aufgebrochen. Sie entkamen mit Beute in Millionenhöhe.
Ermittlungen zu Einbruch bei Sparkasse laufen
Die Polizei ermittelt und hatte am Dienstag Datenträger der Sparkasse unter anderem zu den Schließfach-Kunden beschlagnahmt. Die Auswertung beginne nun. Einen konkreten Tatverdacht gebe es noch nicht - weder gegen irgendwelche Sparkassenmitarbeiter als "Insider" noch gegen andere Personen, teilte die Staatsanwaltschaft auf Anfrage mit.
Die Sparkasse habe bei der Herausgabe der Daten mit der Behörde kooperiert, betonte die Staatsanwaltschaft.
Zeugen können ihre Hinweise über das Fahndungsportal oder telefonisch unter den Rufnummern 0209/365-8112 oder 0209/365-8240 übermitteln.
Die Fluchtfahrzeuge der Täter haben laut Polizeiangaben gefälschte Kennzeichen - der Audi eines aus Hannover, der Mercedes eines aus Beckum.
