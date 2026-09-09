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Panorama
Kriminalität

Aktenzeichen XY: Unbekannter Toter aus der Maas

Aktenzeichen XY vom 09.09.2026:XY International: Wer ist der Tote aus der Maas?

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Seit mehr als 32 Jahren versucht die Polizei, die Identität eines Mannes zu klären. Seine Leiche wurde im März 1994 aus dem Fluss Maas in den Niederlanden geborgen.

Phantombild des Mannes, dessen Leiche im März 1994 im Fluss Maas in den Niederlanden trieb.

Dieses Phantombild soll den unbekannten Mann zeigen, dessen Leiche im März 1994 im Fluss Maas in den Niederlanden trieb.

Quelle: BKA Wiesbaden

Am 20. März 1994 wurde im Wasser des Flusses Maas in der Nähe der Stadt Bergen in den Niederlanden die Leiche eines Mannes entdeckt. Zu diesem Zeitpunkt trieb der Körper wahrscheinlich schon mehrere Wochen im Wasser. Bis heute ist es nicht gelungen, den Toten zu identifizieren.

Gesellschaft | Aktenzeichen XY… Ungelöst
:Aktenzeichen XY... Ungelöst vom 09.09.2026

Der Mord an einer Joggerin ist einer der ungeklärten Fälle, die in der aktuellen Sendung vorgestellt werden. Rudi Cerne und die Ermittler hoffen auf entscheidende Hinweise der Zuschauer.
"Aktenzeichen XY... Ungelöst vom 09. September 2026": Rudi Cerne steht im Studio, im Hintergrund ein Bildschirm, auf dem ein Fall der Sendung abgebildet ist.
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Spur führt nach Deutschland

Vieles spricht dafür, dass der Unbekannte Bezüge nach Deutschland gehabt hatte. Wie die Polizei herausfand, wurden seine Armbanduhr und vermutlich auch Teile der Kleidung hier gekauft. Deshalb hofft die Polizei nun, mit Hilfe des Publikums von Aktenzeichen XY endlich den Namen des Mannes zu erfahren. Dabei unterstützen soll eine Phantomzeichnung, die das Aussehen des Toten zeigen soll.

Moderator Rudi Cerne steht im Studio von "Aktenzeichen XY... Ungelöst"

Spurensuche hinter den Kulissen: Backstage-Aktenzeichen XY bietet seltene Einblicke in die Sendung, ihre Geschichte und Arbeitsweise.

06.10.2025 | 19:54 min

Personenbeschreibung

Der Unbekannte war etwa 40 bis 60 Jahre alt und 1,74 Meter groß. Er hatte kurze, dunkelblonde Haare sowie einen markanten Ziegenbart mit Schnurrbart. Auffällig war eine Narbe am Unterbauch, die möglicherweise von einer Blinddarmoperation stammte.

Seine Kleidung bestand aus einer braun-schwarzen Dreivierteljacke, einem dunkelblauen Pullover mit der Aufschrift "Parachute", einer lila Sporthose der Marke "Anzoni", die er unter seiner Jeans trug, sowie schwarzen Stiefeln in Größe 42. Außerdem führte er eine Lesebrille sowie eine Armbanduhr der Marke "CMI" mit sich.

Die Kleidung des Toten: braun-schwarze Jacke (l.), Pullover (M.), lila Sporthose

Die Kleidung des Toten: Links ist eine braun-schwarze Jacke zu sehen, in der Mitte ein Pullover mit der Aufschrift "Parachute" und rechts eine lila Sporthose.

Quelle: BKA Wiesbaden

Frage nach Zeugen

Wer erkennt den Mann auf dem Phantombild und weiß etwas über seine Identität?

BKA Wiesbaden
Telefon: 0611 / 55 11 55

Quelle: ZDF
Über dieses Thema berichtet "Aktenzeichen XY" am 09.09.2026 ab 20:15 Uhr.
Thema
Aktenzeichen XY

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