Aktenzeichen XY vom 09.09.2026:XY International: Wer ist der Tote aus der Maas?
Seit mehr als 32 Jahren versucht die Polizei, die Identität eines Mannes zu klären. Seine Leiche wurde im März 1994 aus dem Fluss Maas in den Niederlanden geborgen.
Am 20. März 1994 wurde im Wasser des Flusses Maas in der Nähe der Stadt Bergen in den Niederlanden die Leiche eines Mannes entdeckt. Zu diesem Zeitpunkt trieb der Körper wahrscheinlich schon mehrere Wochen im Wasser. Bis heute ist es nicht gelungen, den Toten zu identifizieren.
Spur führt nach Deutschland
Vieles spricht dafür, dass der Unbekannte Bezüge nach Deutschland gehabt hatte. Wie die Polizei herausfand, wurden seine Armbanduhr und vermutlich auch Teile der Kleidung hier gekauft. Deshalb hofft die Polizei nun, mit Hilfe des Publikums von Aktenzeichen XY endlich den Namen des Mannes zu erfahren. Dabei unterstützen soll eine Phantomzeichnung, die das Aussehen des Toten zeigen soll.
Personenbeschreibung
Der Unbekannte war etwa 40 bis 60 Jahre alt und 1,74 Meter groß. Er hatte kurze, dunkelblonde Haare sowie einen markanten Ziegenbart mit Schnurrbart. Auffällig war eine Narbe am Unterbauch, die möglicherweise von einer Blinddarmoperation stammte.
Seine Kleidung bestand aus einer braun-schwarzen Dreivierteljacke, einem dunkelblauen Pullover mit der Aufschrift "Parachute", einer lila Sporthose der Marke "Anzoni", die er unter seiner Jeans trug, sowie schwarzen Stiefeln in Größe 42. Außerdem führte er eine Lesebrille sowie eine Armbanduhr der Marke "CMI" mit sich.
Frage nach Zeugen
Wer erkennt den Mann auf dem Phantombild und weiß etwas über seine Identität?
BKA Wiesbaden
Telefon: 0611 / 55 11 55
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