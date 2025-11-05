  3. Merkliste
Aktenzeichen XY: Wo ist Rezan Cakici aus Bremen?

|

Vor acht Jahren verschwand ein 29-jähriger Familienvater aus Bremen spurlos. Wurden Rezan Cakici kriminelle Machenschaften zum Verhängnis?

Nachgestellte Szene: Ein Mann steht vor der Tür eines Hinterausgangs und schaut fokussiert in die Ferne

XY-Szenenfoto: Rezan Cakici hielt sich am Abend des 3. Juli 2017 noch in seiner Bar "Smokingzs" in Oldenburg auf.

Quelle: ZDF

Rezan Cakici (29) war Familienvater und lebte 2017 in Bremen. Früher gehörte er dem Rockerclub Hells Angels an, musste den Club aber nach einem Streit 2014 verlassen. Immer wieder soll er in der Vergangenheit mit dem Gesetz in Konflikt geraten sein, unter anderem soll er in Drogenhandel verstrickt gewesen sein.

Rezan Cakici seit 2017 spurlos verschwunden

Mit einem Cousin betrieb Rezan Cakici eine Shisha-Bar namens "Smokingzs" in Oldenburg-Nadorst. Am Montag, dem 3. Juli 2017, soll er sich zwischen 19:30 und 20:00 Uhr dort aufgehalten haben. Danach soll er sein Handy und den Autoschlüssel zurückgelassen und das Gebäude über die Rückseite verlassen haben. Seitdem fehlt von ihm jede Spur.

Foto des vermissten Rezan Cakici

Der vermisste Rezan Cakici

Wie die Polizei später herausfand, soll zur fraglichen Zeit ein verdächtiges Auto, eine schwarze Mercedes E-Klasse, hinter dem Haus gesehen worden sein. Hat sich Rezan Cakici an diesem Abend draußen mit jemandem getroffen?

Eine andere Theorie besagt, er könnte im Haus getötet und seine Leiche dann beseitigt worden sein. Es gibt bis heute Gerüchte, er habe unbekannte Geschäftspartner um einen hohen Geldbetrag betrogen und damit gegen sich aufgebracht.

Onkel von Rezan Cakici erschossen worden

Nach dem Verschwinden von Rezan Cakici eskalierte die Situation mehrfach: Sein Onkel wurde erschossen. Außerdem wurde unter dem Auto seines Vaters eine Handgranate gezündet.

Karte von Oldenburg mit der Nadorster Straße, in der sich Shisha-Bar von Rezan Cakici befand. Der Hinterausgang der Bar befand sich in der Kriegerstraße, in der auch ein verdächtiges Auto am Tag des Verschwindens wahrgenommen wurde.

Zuletzt gesehen wurde Rezan Cakici in der damaligen Shisha-Bar "Smokingzs" in Oldenburg-Nadorst.

Quelle: Google Earth / ZDF

Personenbeschreibung

Rezan Cakici war etwa 1,90 Meter groß und sehr muskulös, hatte schwarze Haare und Bart. Arme und Oberkörper waren stark tätowiert, unter anderem trug er am Hals links den Schriftzug "Brotherhood".

Fragen nach Zeugen

  • Wer hat Rezan Cakici nach dem 3. Juli 2017 noch gesehen?
  • Zuletzt trug er unter anderem eine auffällige goldene Kette mit Kruzifix. Wer hat diese Kette gesehen?
  • Laut einem Gerücht soll ein Video existieren, das die Ermordung von Rezan Cakici zeigen soll. Die Kripo bittet um Zusendung dieses Videos.

Für Hinweise, die zur Aufklärung des Falles führen, ist eine Belohnung in Höhe von 5.000 Euro ausgesetzt.

Zuständig
Kripo Oldenburg
Telefon: 0441 / 790 44 44
Ab 6. November: 0441 / 790 0
E-Mail: fk1@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
Hinweise können auch über das Hinweisportal abgegeben werden.

Quelle: ZDF
