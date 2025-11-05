  3. Merkliste
Frankreich: Autofahrer verletzt mehrere Menschen auf Île d'Oléron

Auf der Île d'Oléron:Frankreich: Autofahrer fährt mehrere Menschen an

|

Ein Autofahrer hat auf Frankreichs Île d'Oléron mehrere Menschen angefahren und verletzt. Der Verdächtige wurde festgenommen. Die Behörden gehen von Absicht aus.

Französischer Polizist (Archivfoto)

Die Behörden gehen von einer absichtlichen Tat aus.

Quelle: AFP

Ein Autofahrer hat im Westen von Frankreich mehrere Fußgänger und einen Radfahrer angefahren und verletzt. Zwei Menschen sind schwer verletzt, wie Frankreichs Innenminister Laurent Nuñez auf X mitteilte.

Der Verdächtige wurde festgenommen. Die Behörden gehen von einer absichtlichen Tat aus. Weitere Ermittlungen laufen. Der Innenminister wollte sich zum Ort des Geschehens begeben.

Verschiedene Unfälle verursacht

Der Gendarmerie zufolge hatte es gegen 8:45 Uhr in der Gemeinde Saint-Pierre-d'Oléron auf der Insel an der französischen Westküste mehrere Verkehrsunfälle mit nur einem beteiligten Fahrer gegeben. Passanten und ein Radfahrer seien angefahren worden.

Todesfahrt in Mannheim

Am 3. März fährt ein Mann in eine Menschenmenge in Mannheim.

31.10.2025 | 2:01 min

Wie auch Bürgermeister Thibault Brechkoff sagte, hätte der Autofahrer die Unfälle absichtlich verursacht. Neun Menschen seien verletzt worden und würden von den Rettungskräften versorgt. "Alle Dienste sind mobilisiert, um die Situation zu bewältigen." In der Ortschaft Dolus werde ein Krisenstab eingerichtet.

Quelle: AFP, Reuters, dpa
Thema
Frankreich

