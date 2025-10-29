  3. Merkliste
Louvre-Raub: Festgenommene legen Geständnis ab

Schmuck bleibt verschwunden:Louvre-Raub: Festgenommene legen Geständnis ab

|

Die Verdächtigen, die im Zusammenhang mit dem Louvre-Raub in Paris festgenommen worden sind, haben laut Staatsanwaltschaft ein Geständnis abgelegt. Von dem Schmuck fehlt jede Spur.

26.10.2025, Frankreich, Paris: Ein Polizeiauto parkt im Hof des Louvre während Besucher vor der Glaspyramide in einer Schlange stehen.

Nach dem Raub im Louvre sind die beiden Festgenommenen geständig.

Quelle: dpa

Die beiden am Wochenende festgenommenen Verdächtigen haben nach Angaben der Pariser Staatsanwaltschaft ein Geständnis abgelegt. Die 34 und 39 Jahre alten Männer sollen nun in Untersuchungshaft kommen, wie die Pariser Staatsanwältin Laure Beccuau sagte. Weitere Verdächtige wurden bisher nicht verhaftet.

Der Louvre in Paris

Nach dem spektakulären Juwelenraub im Louvre in Paris gibt es erste Erfolge: Zwei Verdächtige wurden gefasst – zwei mutmaßliche Komplizen sind weiter auf der Flucht.

26.10.2025 | 1:10 min

Juwelen im Wert von 88 Millionen

Die Diebe hatten am 19. Oktober in dem berühmten Pariser Museum ein Fenster zur Apollo-Galerie aufgebrochen und Vitrinen aufgeschnitten. Innerhalb weniger Minuten konnten sie mit acht Exponaten aus der Kronjuwelensammlung fliehen, während sich Besucher im Museum befanden.

Der Louvre schätzt den Wert der acht gestohlenen Stücke auf mehr als 88 Millionen Euro. Bisher konnte keines der Stücke wiedergefunden werden. Versichert waren sie nicht.

Quelle: ZDF, AP, dpa
Thema
Frankreich

