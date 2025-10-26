  3. Merkliste
Louvre-Diebstahl: Zwei Verdächtige festgenommen

Der Juwelendiebstahl im Pariser Louvre hat für großes Aufsehen gesorgt - nun wurden Verdächtige festgenommen. Einer von ihnen wollte gerade das Land verlassen.

Nach dem millionenschweren Juwelenraub im Louvre bestätigt die Staatsanwaltschaft einen Ermittlungserfolg.

Eine Woche nach dem aufsehenerregenden Kronjuwelen-Diebstahl im Pariser Louvre hat die Polizei zwei Verdächtige festgenommen. Die Staatsanwaltschaft bestätigte am Sonntag, dass es bereits am Samstagabend Festnahmen gegeben habe.

Einer der Männer sei am Pariser Flughafen Charles de Gaulle kurz vor dem Besteigen eines Flugzeugs in Richtung Ausland gefasst worden, teilte die Staatsanwaltschaft weiter mit. 

Nach Raubüberfall: Wiedereröffnung des Louvre in Paris

Nach dem Louvre-Diebstahl sollen Schmuckstücke in die französische Zentralbank verlegt worden sein. Bei dem Einbruch waren Juwelen im Wert von 88 Millionen Euro entwendet worden.

25.10.2025 | 0:23 min

Frankreichs Innenminister Laurent Nunez kündigte im Onlinedienst X an, die Ermittlungen würden nun mit derselben Entschlossenheit wie bisher fortgesetzt.

Medien: Zwei Männer wegen Bandendiebstahls in U-Haft

Zuvor hatten französische Medien über die Festnahmen berichtet. Der zweite Verdächtige wurde demnach im Pariser Vorort Seine-Saint-Denis festgenommen. Zwei Vertreter der Ermittlungsbehörden sagten der Nachrichtenagentur AFP, die beiden Männer befänden sich wegen des Verdachts des Bandendiebstahls und der Bildung einer kriminellen Vereinigung in Untersuchungshaft.

Der französischen Tageszeitung "Parisien" zufolge sind beide festgenommene Männer aus Seine-Saint-Denis und etwa dreißig Jahre alt. Den Angaben zufolge stehen sie im Verdacht, Teil einer vierköpfigen kriminellen Bande zu sein, die mit dem Einbruch in das berühmteste Museum Frankreichs in Verbindung stehe.

88 Millionen Euro Schaden

Die Einbrecher waren am Sonntagmorgen vergangener Woche mit einem Lastenaufzug in die erste Etage des berühmten Museums eingedrungen und hatten mit einem Trennschleifer zwei Vitrinen geöffnet. Sie erbeuteten acht mit Diamanten und Edelsteinen verzierte Schmuckstücke der französischen Monarchie.

Das Louvre-Museum bleibt nach einem Raubüberfall in Paris geschlossen.

Ein Einbruch wie im Kino: Aus dem Louvre verschwinden französische Kronjuwelen. Nach ein paar Minuten sind die Räuber verschwunden, niemand verletzt. Wie war das möglich?

20.10.2025 | 2:08 min

Der Einbruch hatte sich eine halbe Stunde nach Museumsöffnung ereignet und keine zehn Minuten gedauert. Die Täter entkamen auf Motorrollern. Die Pariser Staatsanwältin Laure Beccuau schätzte den Schaden auf 88 Millionen Euro.

