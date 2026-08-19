Die zwölfjährige Sandra Wißmann aus Berlin-Kreuzberg verschwand im November 2000 auf dem Heimweg. Eine Spur führt zu einem unbekannten Mann. Nun rollt das BKA den Fall neu auf.

Im November 2000 verließ die damals zwölfjährige Sandra Wißmann ihr Zuhause, um ins Kaufhaus zu gehen. Seitdem ist sie spurlos verschwunden. 18.08.2026 | 1:28 min

Am 28. November 2000 wollte die damals zwölfjährige Sandra Wißmann aus Berlin ein Geschenk für ihre Mutter kaufen. Am Nachmittag verabschiedete sie sich und ging allein ins etwa einen Kilometer entfernte Kaufhaus am Hermannplatz. Vereinbart war, dass sie spätestens um 16 Uhr zurück sein sollte. Doch Sandra kehrte nicht nach Hause zurück.

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Bundeskriminalamt rollt Fall Sandra Wißmann jetzt neu auf

Mit einer neuen Kampagne des Bundeskriminalamts soll das Schicksal vermisster Kinder zum Teil nach Jahrzehnten geklärt werden. Der Fall Sandra Wißmann aus dem Jahr 2000 ist Teil der Kampagne.

XY-Szenenfoto: Die Polizei konnte nachweisen, dass Sandra tatsächlich in das Kaufhaus in Berlin ging. Vermutlich führte sie auf ihrem weiteren Weg eine Tüte von "Karstadt" mit sich. Quelle: ZDF

Sandra war im November 2000 tatsächlich im Kaufhaus. Zwischen 16:30 und 17 Uhr sahen Klassenkameradinnen sie anschließend auf dem Kottbusser Damm. Auffällig: Offenbar ging sie an ihrem Zuhause in der Böckhstraße vorbei und weiter Richtung Planufer und Admiralbrücke. Wollte sie dort noch ein anderes Geschenk suchen?

Zur gleichen Zeit meldete ein weiteres Mädchen der Polizei einen Mann, der sie nahe des Kottbusser Damms angesprochen hatte. Der Unbekannte bat sie, bei Renovierungsarbeiten eine Wasserwaage zu halten. Das Mädchen lehnte ab. Hatte derselbe Fremde auch Sandra Wißmann angesprochen?

Ermittlungen ergaben: Sandra Wißmann ging vom Hermannplatz in Berlin-Kreuzberg über den Kottbusser Damm in die Böckhstraße und weiter Richtung Planufer und Admiralbrücke. Quelle: OpenStreetMap / MapTiler-Karten / ZDF

Personenbeschreibungen

Sandra Wißmann war im November 2000 zwölf Jahre alt und etwa 1,60 Meter groß. Sie hatte schulterlange dunkelblonde Haare zu einem Zopf geflochten und war mit einer schwarzen Jeans, dunkelbraun-bordeaux-schwarz gemustertem Pullover, blauer Winterjacke sowie schwarzen Stiefeln mit Fellbesatz bekleidet. Vermutlich hatte sie eine Karstadt-Plastiktüte bei sich.

Solche schwarzen Winterstiefel mit auffälligem Fellbesatz trug die zwölfjährige Sandra Wißmann am Tag ihres Verschwindens. Quelle: LKA Berlin

Der unbekannte Mann wird bis heute als möglicher Zeuge gesucht. Er war Ende 30, etwa 1,60 Meter groß und kräftig. Er hatte kurze dunkle Haare, sprach Deutsch mit dunkler Stimme und wirkte ungepflegt. Er trug Jeans und eine braune Lederjacke.

Fragen nach Zeugen

Wer hat Sandra Wißmann am 28. November 2000 oder später noch gesehen?

Wurden weitere Kinder in Berlin-Kreuzberg angesprochen und gebeten, eine Wasserwaage zu halten?

Wer kann Hinweise zu dem besagten unbekannten Mann geben oder hat Beobachtungen gemacht, die mit Sandras Verschwinden in Verbindung stehen könnten?

Möglicherweise hatte sich der Täter jemandem offenbart oder zeigte auffälliges Interesse am Verschwinden der Zwölfjährigen?

Belohnung Für Hinweise, die zur Aufklärung des Falles führen, wurden 5.000 Euro ausgelobt.



Zuständig

LKA Berlin

Telefon: 030 / 4664 911 555

Ab 20. August: 030 / 4664 0

Quelle: ZDF