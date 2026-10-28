Zugkollision in Spanien: Tote und Verletzte in Toledo

In Spanien sind zwei Hochgeschwindigkeitszüge kollidiert. Spanische Medien melden mehrere Tote und Verletzte.

Bei einem Zugunglück in der spanischen Povinz Toledo melden Medien Tote und Verletzte (Archivfoto). Quelle: dpa | Jan Woitas

Beim Zusammenstoß zweier Hochgeschwindigkeitszüge sind in Spanien mehrere Menschen verletzt worden. Das teilte der Notdienst 112 mit. Mehrere Medienberichte vermelden zudem, dass mindestens zehn Menschen gestorben seien. Angaben zu etwaigen Opfern machte der spanische Bahnbetreiber Adif zunächst nicht.

Zwei Waggons von einem der Züge stürzten nach Informationen des Fernsehsenders RTVE einen Bahndamm hinunter. Der Bahnverkehr zwischen Madrid und Andalusien wurde in beide Richtungen unterbrochen, wie der spanische Bahnnetzbetreiber Adif mitteilte. Die Ursache des Zusammenstoßes war zunächst unklar.

Bereits im Januar waren in Spanien Hochgeschwindigkeitszüge kollidiert. Damals hatte die Regierung Staatstrauer angekündigt und Aufklärung versprochen. 20.01.2026 | 2:19 min

Der Unfall ereignete sich Medienberichten zufolge kurz vor 9 Uhr zwischen den Gemeinden Urda und Orgaz in der zentralspanischen Provinz Toledo. Ein Hochgeschwindigkeitszug habe einen anderen von hinten gerammt, als beide in Richtung Süden nach Andalusien unterwegs gewesen seien, hieß es aus Adif-Kreisen. Einer der Züge gehört dem staatlichen Bahnunternehmen Renfe, der andere dem privaten Anbieter Iryo.

Unfall weckt Erinnerungen an schweres Zugunglück vom Januar

"Bestürzt über das schwere Zugunglück in Toledo", schrieb der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez auf X. Er sprach den Betroffenen und ihren Angehörigen sein Mitgefühl aus. Der Unfall weckt Erinnerungen an das schwere Zugunglück vom Januar dieses Jahres bei Adamuz in Andalusien.

In Spanien ist die Verunsicherung unter Bahnfahrenden nach dem schweren Zugunglück vor zwei Wochen groß. Die Ursache ist weiterhin unklar. Die Angehörigen und Freunde der Opfer fordern Konsequenzen. 03.02.2026 | 2:25 min

Damals entgleiste ein Iryo-Hochgeschwindigkeitszug und stieß mit einem entgegenkommenden Zug von Renfe zusammen. Bei dem Unglück kamen 46 Menschen ums Leben, mehr als 150 wurden verletzt.