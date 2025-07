Schwere Unwetter: Vermisste nach Überschwemmungen in Katalonien

In mehreren Regionen im Norden und Osten Spaniens gingen heftige Regenfälle nieder.

Nach heftigen Unwettern und Überschwemmungen werden in der spanischen Region Katalonien zwei Menschen vermisst.

Die Feuerwehr erklärte am Samstagabend im Onlinedienst X , sie suche in der Stadt Cubelles, die etwa 50 Kilometer von Barcelona entfernt ist, nach zwei Menschen, die offenbar von einem Fluss mitgerissen wurden.

Mehr als 100 Liter Regen pro Quadratmeter

Katalonien war am Samstag von heftigen Unwettern heimgesucht worden, die teilweise zu Überschwemmungen führten. Nach Angaben des spanischen Wetterdienstes, der im Vorfeld die höchste Alarmstufe ausgerufen hatte, fielen in einigen Orten innerhalb weniger Stunden mehr als 100 Liter Regen pro Quadratmeter.

Barcelona besonders betroffen

Wegen der Unwetter war der Zugverkehr in ganz Katalonien für mehrere Stunden unterbrochen. Zu den besonders betroffenen Städten gehörte Barcelona, wo unter anderem ein Krankenhaus wegen eines Stromausfalls keine neuen Patienten mehr aufnehmen konnte. Viele Straßen in der Metropole waren gesperrt.

Am Flughafen von Barcelona musste ein Flugzeug, das gerade in die USA gestartet war, umkehren: Die Nase der Maschine war durch Hagel beschädigt worden.

