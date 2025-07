Flut in Texas: Wie eine Familie die Überschwemmungen überlebte

Eine Woche nach schweren Überschwemmungen mit mindestens 120 Toten hat US-Präsident Trump das betroffene Gebiet in Texas besucht. Kritik an den lokalen Behörden wies er zurück.

Jane Towler war lange aufgeblieben in ihrer kleinen Hütte am Fluss Guadalupe, als sie bei peitschendem Regen einen Donnerschlag hörte. Es war vier Uhr morgens und auf dem Boden sammelte sich Wasser.

Towlers Großvater hatte das Grundstück in Texas Hill Country in den 1930er Jahren gekauft. Jane Towler erlebte dort in ihren 70 Lebensjahren viele Überschwemmungen. Doch am 4. Juli war es anders.