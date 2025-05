Brände in Kanada: Tausende auf der Flucht

Allein im vergangenen Monat verbrannten nach Angaben der Waldbrandbehörde fast 200.000 Hektar Wald - mehr als dreimal so viel als durchschnittlich in den vergangenen fünf Jahren. Manitoba verzeichne in diesem Jahr aufgrund anhaltender Trockenheit und ungewöhnlich hoher Temperaturen bisher landesweit die höchste Feueraktivität, sagte Kirstin Hayward von der Waldbrandbehörde. Derzeit wüten 134 aktive Brände in ganz Kanada - die Hälfte davon ist den Behörden zufolge außer Kontrolle. In der Provinz Alberta wurde die Öl- und Gasproduktion in einigen Orten vorübergehend eingestellt.