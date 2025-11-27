  3. Merkliste
Hass im Netz: Wahrnehmung bei Nutzern steigt

Zahlen des Statistischen Bundesamts:Hass im Netz: Wahrnehmung bei Nutzern steigt

Ein Drittel der Internetnutzer nimmt im Netz Hassrede wahr, gut die Hälfte beobachtet Desinformation. Das zeigen aktuelle Zahlen des Statistischen Bundesamts.

Auf dem Bildschirm eines Smartphones sieht man die Hashtags Hass und Hetze in einem Twitter-Post.

Gut jeder dritte deutsche Internetnutzer hat Hate Speech wahrgenommen - 34 Prozent im ersten Quartal 2025. Das sind sechs Prozent mehr als im Jahr 2023, so das Statistische Bundesamt.

27.11.2025 | 0:30 min

Hatespeech oder Hassrede, das sind Inhalte oder Kommentare im Netz, die feindselig oder erniedrigend gegenüber Menschen oder Gruppen sind. Ein Drittel der Internetnutzerinnen und -nutzer nimmt solche Inhalte online wahr - zu diesem Ergebnis kommt eine Erhebung des Statistischen Bundesamts.

Hasskommentare im Netz: Tendenz steigend

34 Prozent gaben nach eigener Einschätzung an, im ersten Quartal 2025 auf Webseiten oder in den sozialen Medien Beiträge im Zusammenhang mit Hassrede entdeckt zu haben. 2023, als diese Frage im Rahmen der Erhebung erstmals gestellt wurde, beklagten erst 28 Prozent der Nutzerinnen und Nutzer Hatespeech im Internet.

Ein Jugendlicher hält ein Smartphone in den Händen. Beim Mobbing im Internet können Opfer nicht einfach nach Hause entfliehen- und sie wissen in der Regel nicht, wie viele Leute zugucken.

Eine aktuelle Studie zeigt: Jede vierte Person im Alter von 18 bis 24 Jahren hat bereits Cybermobbing erfahren. Experten fordern unter anderem, Betroffene besser zu unterstützen.

08.11.2025 | 1:56 min

Wahrnehmung von Fake News nimmt zu

Noch mehr Menschen begegnet Desinformation im Netz: Im ersten Quartal 2025 fanden 54 Prozent der Internetnutzer auf Webseiten oder Social-Media-Plattformen Fake News vor - Informationen, die nach eigener Einschätzung unwahr oder unglaubwürdig waren. Dieser Anteil hat gegenüber 2023 um sechs Prozentpunkte zugenommen.

Über eine Videoeinblendung unterhält sich US-Miliardär Elon Musk mit Alice Weidel (r), Bundesvorsitzende der AfD, beim Wahlkampfauftakt der AfD.

Wahlkampf auf Social Media: Wie neutral sind die Plattformen?

18.02.2025 | 8:41 min

Jüngere nehmen Hatespeech häufiger wahr

Jüngere Menschen nahmen hasserfüllte Inhalte häufiger wahr als ältere: 43 Prozent der Nutzer im Alter von 16 bis 44 Jahren beobachten im Befragungszeitraum Hatespeech-Beiträge. Im Alter von 45 bis 64 Jahren stießen nur 27 Prozent auf Hassrede im Netz. In der Altersgruppe von 65 bis 74 Jahren lag der Anteil mit 20 Prozent am niedrigsten.

Online-Beleidigungen: Hilft ein EU-Gesetz?

Die EU-Kommission möchte mit dem Digital Services Act Online-Plattformen in die Pflicht nehmen. Ein Fall aus Österreich zeigt, dass das noch nicht konsequent angewendet wird.

12.08.2025 | 3:16 min

Wogegen richtet sich der Hass?

Am häufigsten geht es in den Hasskommentaren nach Auskunft der Befragten um Politik (85 Prozent), aber auch andere Gründe wurden genannt:

62 Prozent beobachteten Angriffe wegen der ethnischen Herkunft - beziehungsweise rassistische Äußerungen und 53 Prozent nahmen Angriffe wegen sexueller Orientierung wahr. Ebenfalls mehr als die Hälfte (52 Prozent) ordneten Hassrede der Religion oder Weltanschauung zu, gefolgt von Angriffen wegen des Geschlechts (39 Prozent) oder einer Behinderung (25 Prozent).

Quelle: dpa

