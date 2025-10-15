Große Störung am Hamburger Hauptbahnhof - Probleme auch in NRW

Auf den Schienen des Hamburger Hauptbahnhof rollt seit dem Nachmittag fast nichts mehr. Ein Kabelschaden sorgt für Probleme. Und auch in NRW gibt es Ausfälle im Bahnverkehr.

Der Hamburger Hauptbahnhof zählt zu den größten Bahnhöfen Deutschlands. Quelle: dpa

Wegen eines Kabelschadens ist der Zugverkehr am Hamburger Hauptbahnhof seit dem Nachmittag stark beeinträchtigt. Das teilte die Deutsche Bahn mit. Bis Betriebsschluss fahren die Züge des Fernverkehrs aus und in Richtung Süden demnach nur noch im Stundentakt und nur bis beziehungsweise ab Hamburg-Harburg. Der Betrieb der S-Bahn ist demnach nicht beeinträchtigt.

Fahrgäste werden gebeten, sich vor Fahrtantritt im Internet oder DB-Navigator über ihre Verbindungen zu informieren. Techniker seien bereits vor Ort und arbeiteten an der Reparatur, hieß es. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Bundespolizei in Hamburg liegen keine Hinweise auf eine Straftat vor, wie ein Sprecher auf Anfrage mitteilte.

Der Hamburger Hauptbahnhof ist einer der größten Bahnhöfe in Deutschland. Laut Bahn verkehren auf 14 Gleisen täglich mehr als 800 Züge des Fern- und Nahverkehrs und mehr als 1.200 S-Bahnen.

Norden Deutschlands: Oberleitungsschaden bremste im September den Bahnverkehr aus

Verspätungen und Ausfälle auch in NRW

Auch im Raum Köln kommt es derzeit zu vielen Verspätungen und Zugausfällen. Grund ist nach Bahnangaben ein defektes Stellwerk in Köln-Kalk. Betroffen sind seit dem Vormittag sowohl Regional- als auch Fernverkehrszüge.

Die Bahn arbeite mit Hochdruck daran, die Störung zu beheben. Hinweise auf einen möglichen Zusammenhang zum Kabelschaden im Norden waren nicht bekannt.