Bahnverkehr im Norden: Ausfälle nach Oberleitungsschaden

Ein Oberleitungsschaden im Norden Deutschlands legt den Bahnverkehr lahm - Züge zwischen Hamburg und Berlin fallen aus. Die Bahn rechnet mit einer schnellen Lösung des Problems.

Unter anderem zwischen Hamburg und Hannover werden Züge umgeleitet und fahren mit Verspätungen. Quelle: dpa

Eine kaputte Oberleitung hat am Morgen zu starken Einschränkungen beim Bahnverkehr in Norddeutschland geführt. Züge zwischen Hamburg und Berlin fallen aus, wie die Bahn auf ihrer Webseite mitteilt. Zwischen Hamburg und Hannover werden die Züge umgeleitet und fahren mit Verspätungen von bis zu 50 Minuten; einige Verbindungen entfallen.

Bahnreisende zwischen Hamburg und Berlin sollen dennoch über Hannover ausweichen. Weiter heißt es, dass auf ICE-Verbindungen zwischen Hamburg und Hannover die Halte in Celle, Uelzen und Lüneburg entfallen.

Störung soll schnell behoben werden

Es werde unter Hochdruck an der Beseitigung der Störung gearbeitet, hieß es. Mit einer Behebung der Störung rechnete die Bahn im Lauf des Nachmittags. Grund für die Probleme sei eine defekte Oberleitung in Uelzen, die derzeit repariert werde. Warum die Leitung kaputtgegangen ist, werde noch geklärt. "Wir dachten auch erst, dass ein Baum der Grund ist, weil es ja sehr windig war. Aber das ist es nicht."

Fahrgäste wurden gebeten, sich vor Fahrtantritt über ihre Verbindungen zu informieren. Betroffene Bahnreisende mit Fahrkarten mit Zugbindung könnten alternativ andere Züge verwenden oder an einem anderen Tag reisen.

Was Bahnreisende wissen sollten Bei größeren Verspätungen oder Zugausfällen haben Bahnreisende bestimmte Rechte:

Sie können etwa ihre Fahrkarte zu einem anderen Zeitpunkt nutzen.

nutzen. Die Fahrkarte kann auch über eine andere Streckenführung zum Ziel genutzt werden.

genutzt werden. Die Bahnreisenden können sich den Ticketpreis erstatten lassen.

lassen. Je nach Wartezeit können sie auch auf Mahlzeiten und Erfrischungen pochen.

Darauf wies die Bahn auch bei X, früher Twitter, die Fahrgäste hin: Zugbindungen seien teils aufgehoben, einige Tickets auch am Samstag noch gültig.



